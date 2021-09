PSG: Xavi Simons expulsé des U19 néerlandais

Pour avoir enfreint le protocole sanitaire, l’espoir du Paris Saint-Germain, Xavi Simons, a été expulsé, comme quatre de ses coéquipiers, de la sélection néerlandaise des moins de 19 ans. Deux d'entre eux ont fait venir une fille dans leur chambre d'hôtel.

Xavi Simons va retrouver l’entraînement au Paris Saint-Germain plus tôt que prévu. La pépite néerlandaise devait disputer trois matchs avec les Pays-Bas U19, dans le cadre des qualifications pour l’Euro. Il n’en jouera finalement aucun: avec quatre de ses coéquipiers, il a été exclu du rassemblement par son sélectionneur Bert Konterman, pour ne pas avoir respecté le protocole sanitaire dans l’hôtel où il résidait.

Dans l’histoire, narrée par De Telegraaf, Simons ne serait pas le principal fautif. Ce sont deux autres joueurs, Ar'jany Martha (Ajax) et Mimeirhel Benita (Feyenoord) qui ont invité une fille dans leur chambre d’hôtel, alors que le groupe n’était pas censé rentrer en contact avec l’extérieur durant sa préparation. En train de jouer aux jeux vidéo dans une chambre voisine, Naci Ünüvar (Ajax), Rio Hillen (ajax) et Simons, intrigués par le bruit, seraient simplement venus voir ce qu’il se passait.

Viré pour "éviter la contagion"

En regagnant leur chambre, ils seraient tombés sur un membre du personnel de la sélection, qui aurait alors reporté l’incident à Konterman. Par mesure de précaution, l’entraîneur aurait préféré exclure les cinq joueurs, malgré les protestations d’une partie du groupe, qui estimait injuste la sanction à l’encontre de Simons, Ünüvar et Hillen. "Martha, Benita, Ünüvar, Hillen et Simons ont brisé la bulle de l'équipe et ont donc été renvoyés dans leurs clubs. Pour éviter la contagion au sein des équipes nationales, il existe des protocoles. De cette façon, le risque d'infections au sein d'une équipe est minime", a déclaré un porte-parole de l’équipe.

Les cinq concernés étaient absents pour la réception de l’Italie (0-3) à Katwijk, lundi, ce qui avait interrogé les médias néerlandais. De retour au PSG, Simons, s’il est testé négatif au coronavirus, pourra retourner s’entraîner, peut-être avec le groupe professionnel, comme ça a été le cas très plusieurs fois depuis le début de la saison. Grand espoir du football mondial, formé au FC Barcelone, le milieu de terrain avait porté le maillot de l’équipe A à plusieurs reprises lors des matchs amicaux de pré-saison.