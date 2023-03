PSG: Zaïre-Emery, Bitshiabu, Housni, Ethan Mbappé... passés au crible des patrons de la formation

Dans un numéro exceptionnel de Scouting, le podcast des jeunes talents du football, dédié au centre de formation du PSG, Zoumana Camara, entraîneur des U19 et Yohan Cabaye, directeur adjoint du centre de formation, font le point sur les jeunes les plus prometteurs de l'effectif parisien.

Zaïre-Emery, Bitshiabu, Housni, El Hannach, Ethan Mbappé, autant de noms encore peu connus du grand public mais qui vont les beaux jours de U 19 du PSG. A l'occasion de l'épisode exceptionnel de Scouting, le podcast dédié aux jeunes espoirs du foot, à écouter ci-dessous (ou sur votre plate-forme de podcast préférée) Zoumana Camara, entraîneur des U19 et Yohan Cabaye, directeur adjoint du centre de formation, balayent les forces et les faiblesses des têtes d'affiches du centre de formation.

Warren Zaïre-Emery, le précurseur

“Warren, c’est le type de joueur, on le met sur le terrain, on sait qu’il aura un niveau moyen élevé, explique Yohan Cabaye. Même s’il doit jouer piston, on sait que ce n’est pas son poste. Mais il ne passera pas au travers. On sait tous que c’est un milieu défensif, qui peut être aussi relayeur parce qu’il a une capacité à casser les lignes par la conduite de balle, sa puissance. Le plus important pour lui, c’est d’emmagasiner l’expérience, du temps de jeu. Tout naturellement, il va prendre le poste et continuer à grandir comme ça.

“C’est un joueur cité comme exemple, forcément, explique Zoumana Camara. Mais le point sur lequel je le cite, ce n’est pas forcément sur le football. Ca, tout le monde le voit, c’est concret, il joue, il est performant. Moi, j'insiste sur tout ce qu’il a mis en place à côté du football. Warren, c’est un exemple qu’on peut prendre et que le club doit mettre en avant. C’est le comportement, l’attitude, le sérieux, la discipline. Toutes ces choses qui font qu’il n’y a pas de hasard dans le sport de haut niveau. Le talent seul ne peut pas faire qu’on puisse jouer de manière aussi précoce. Il y a d’autres choses autour. C’est ce qu’on essaie de donner à nos jeunes joueurs. Le temps fait les choses, mais qu’ils arrivent le plus tôt possible à gagner en maturité et comprendre qu’il a des sacrifices à faire et qu’on ne peut pas toujours faire ce qu’on aime. C’est parfois travailler dans ce qu’on n’aime pas ou aime moins. Mais ça va leur servir. Warren a compris ça très vite. C’est intégré en lui”.

El Chadaille Bitshiabu, le roc

"Zaïre-Emery a déjà acquis cette fiabilité, quel que soit le poste et le niveau que demandera le match et le jeu, remarque Zoumana Camara. Bitshiabu, c’est autre chose. Lui est encore dans une phase de développement où il doit encore s’améliorer, travailler des choses. Du coup, les matchs peuvent être parfois "up and down". Ce qui est tout à fait normal à son âge. L’exigence que demande les matchs en pro sont différents. Quand il est comme ça en jeune, il y a le gabarit qui peut rattraper les choses. Là, ça ne pardonne pas. Il est encore dans une phase où c’est un énorme potentiel, mais il doit encore franchir des étapes pour gagner en fiabilité et en stabilité dans ses performances."

Elyes Housni, le buteur



"C’est un jeune joueur qui doit continuer à travailler et s’améliorer. Sa qualité, c’est de marquer des buts, assure Zoumana Camara. Il faut continuer à développer ça, à la fois dans ses déplacements, sa manière de garder le ballon, arriver devant la surface dans les zones dangereuses du terrain… Je ne vais pas jouer un 4-3-3 en le mettant sur un côté le long de la ligne. Il marque des buts, le gamin vit pour ça. Il faut le mettre dans les conditions possibles pour le développer. Cette première partie de saison, il a fait des choses très intéressantes. La qualité du joueur, je la connaissais. J’attendais de voir. Parce qu’il doit lier un peu… Il est hyperactif, il aime bouger, il a besoin de ça. Mais c’est quelque chose qu’il faut canaliser. C’est un ado, il faut lui laisser ces moments un peu foufou, mais il faut qu’il arrive à les canaliser et à rester concentré dans le temps du travail et du temps de jeu. Là où il m’a agréablement surpris, c’est qu’il a su élever son niveau face à des défenseurs en Youth League notamment, des 2004 voire même 2003. On a travaillé différentes choses, sa capacité à garder le ballon dos au jeu pour casser la pression. Ce n’est pas une question de gabarit et d’état d’esprit, de comment on veut utiliser son corps. On a développé certaines choses intéressantes, qui lui donnent une palette plus large, même si c’est on sait que c’est un joueur de profondeur qui aime marquer des buts."



Younes El Hannach, le gentil

"C'est un milieu de terrain de formation, se souvient Zoumana Camara. Mais en U17, il a basculé derrière. C’est un joueur qui a une très bonne vision du jeu, une bonne lecture, une bonne relance. Défensivement, il lit bien les trajectoires. C’est un joueur qui doit aller vers le football d’adulte. Il doit gagner dans l’impact. C’est là qu'il doit s’améliorer. Il a cette lecture, cette bonne relance, une bonne vision du jeu. Il doit gagner dans l’impact athlétique, même si sa qualité première c’est plus relance et lecture. Mais il faut qu’il arrive à avoir cette agressivité positive. Aller pour gagner le ballon, aller pour bousculer son adversaire. Il a une qualité qui est parfois un défaut: il est trop respectueux, trop gentil. C’est un défenseur, donc il faut qu’il gagne un peu en dureté. Sinon le reste, garçon professionnel, sérieux, c’est carré. La preuve, c’est le capitaine. Il est mon relais sur le terrain."

Ayman Kari, le métronome

"Aujourd’hui, il est prêté à Lorient. Il a d'énormes qualités, assure Zoumana Camara. Une capacité d’accélération avec le ballon très impressionnante, il peut déposer les joueurs sur deux ou trois mètres. Il a une qualité technique, c’est un métronome. Quand il joue, il régule le jeu, il tranquilise ses coéquipiers, il a cette qualité technique qui fait qu’on a envie de lui donner le ballon même sous pression. Il a ce calme. Il oriente très bien le jeu aussi. Il doit améliorer son jeu long. Il est très bon dans le jeu court. Il doit être ambitieux dans ses statistiques. Quand il arrive devant le but, pour frapper il faut vraiment qu’il n’ait plus le choix. Il doit avoir envie d’améliorer ça. Il faut avoir une palette un peu large. Derrière, tu fais sortir les défenses, tu peux aussi glisser les ballons. Avec lui, on a le sentiment qu’il ne va jamais frapper. Son volume de jeu global, rester en mouvement pour être toujours disponible et avoir cette mentalité de gagne. Il est trop joueur. Il joue à 3-0 comme à 1-0, à 4-0 comme à 0-0. Le match et le contexte dictent parfois la manière dont on joue. À 0-0, on ne se comporte pas de la même façon que s’il y en a 4. Mais avec le temps, ça va venir."

Ethan Mbappé, le petit dernier

"C'est un très jeune joueur, qui continue à se développer, remarque Camara. Il a une qualité de passe, une bonne qualité de relance, joue très bien entre les lignes. Il doit améliorer sa qualité de jeu long, notamment dans la dernière passe. Il a tendance à les faire au sol, alors que ce sont des ballons qui doivent parfois arriver au-dessus. Il a un bon volume de jeu. Il doit aussi gagner en agressivité positive, mais c’est aussi dû à son développement. Il n’a que 16 ans, il continue à grandir, il faut qu’il s’etoffe un peu, qu’il s’épaississe un peu. Mais il a un très bon état d’esprit, et ce n'est pas facile par rapport au contexte et à Kylian. C’est une évidence, je lui dis, il le sait, il doit tracer son propre chemin. Il peut remercier le bon Dieu d’être gaucher et de ne pas jouer au même poste que son frère. Au moins, il n’y a pas de comparaison possible, il trace son chemin au milieu de terrain, c’est bien pour lui."