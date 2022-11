PSG: Caillot n'a "aucun doute" qu'Ekitike s'imposera à Paris malgré son début de saison poussif

Jean-Pierre Caillot a affiché son soutien à Hugo Ekitike ce lundi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Le président du Stade de Reims fait confiance à l'attaquant de 20 ans pour réussir son passage au Paris Saint-Germain malgré des débuts mitigés.

Aucun but et une seule passe décisive en 257 minutes... Recruté par le PSG pendant le mercato estival, Hugo Ekitike n'a pas encore réussi à franchir le palier entre le club francilien et son ancienne équipe du Stade de Reims. Invité de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi en marge de la sortie de son autobiographie (Ce n’est pas que du Football), Jean-Pierre Caillot s’est montré confiant pour l’avenir de l'attaquant.

"Il n’y a aucun doute, aucun doute (qu'il réussira à Paris, ndlr). Je peux vous dire que l’on connait les qualités de Luis Campos pour détecter les joueurs. Et cela faisait bien longtemps qu’il suivait Hugo Ekitike, a assuré le président du club champenois. Ce n’est quand même pas facile de passer du Stade de Reims au Paris Saint-Germain. Le vestiaire et l’environnement sont différents mais c’est un garçon qui a toujours performé."

"Quand il est parti du Danemark, tout le monde pleurait"

Dans l'ombre du trio composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et de Neymar, le jeune espoir français peine à trouver ses marques à Paris. Après un temps d'adaptation pour digérer son départ de Reims, Jean-Pierre Caillot le croit capable d'empiler les buts comme il l'a fait la saison passée avec 11 réalisations en 27 apparitions.

"On l’a envoyé en prêt au Danemark, il y a un an et demi. Au début il ne jouait pas, il a eu du mal à s’imposer. Et quand il est parti du Danemark, tout le monde pleurait dans le club parce qu’il partait, a raconté le président rémois. Nous on l’a récupéré, il a fait la saison qu’il a faite l’année dernière. C’est de la trempe de très grands joueurs. Il n’y a pas que moi à le dire et je n’assure pas le service après-vente puisqu’il est déjà vendu."

Caillot dévoile pourquoi Ekitike n'est que prêté au PSG

Pisté par plusieurs clubs européens, notamment Newcastle, Hugo Ekitike a finalement opté pour le PSG. Si le champion de France a déboursé près de 40 millions d'euros pour le recruter, Reims n'a pas encore touché cette somme. Et pour cause, l'attaquant a rejoint Paris sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire et non via un transfert sec. Jean-Pierre Caillot s'en est expliqué auprès de RMC.

"Il y avait beaucoup beaucoup de clubs qui étaient sur lui. Mais à ce montant-là il n'y avait que Newcastle et le Paris Saint-Germain, a enfin justifié le président du Stade de Reims. [Prêté seulement pour l’instant?] Cela fait partie de la gestion du Stade de Reims que vous découvrirez dans mon livre. On vient de faire notre dixième exercice positif, ce qui dans le football n’est pas très courant. Comme on était déjà assez bien engagés cette année, cela nous arrangeait de faire ce montage. Et cela arrangeait, comme vous savez qu’il y a le fair-play financier, le Paris Saint-Germain de faire un prêt avec option d’achat obligatoire. Ce qui est exactement le cas de ce montage."