Ligue 1: les chiffres de l'affluence record dans les stades français cette saison

Depuis le début de la saison de Ligue 1, le spectacle est plutôt au rendez-vous, et les spectateurs aussi. La Ligue de football professionnel (LFP) vient de communiquer les chiffres de l'affluence dans les stades en ce début de saison. Ils sont en hausse.

Les stades de Ligue 1 font le plein, ou presque. La LFP vient de communiquer les chiffres de l'affluence dans les stades depuis le début de la saison 2022-2023. Ils sont excellents. Jamais dans l'histoire de la Ligue 1 les chiffres n'ont été aussi élevés. Avec une affluence totale de 2,82 millions de spectateurs après onze journées, c'est une hausse de 12% par rapport à la saison dernière et 4 par rapport à l'exercice 2019-2020 (a la même période) qui est enregistrée.

Le taux de remplissage des stades bondit à 81% (11 points de plus que la saison dernière et 7 de plus que la saison précédente), et l'affluence moyenne s'établit à 23 850 spectateurs (+8% par rapport à la saison dernière, +4 par rapport à 2019-2020).

Le nombre d'abonnés en nette hausse

Ce démarrage historique est porté par la hausse des abonnés. La Ligue 1 compte actuellement 288.000 abonnés, soit 14.400 abonnés par club en moyenne. Un chiffre en augmentation de 12% par rapport à 2021/2022 et de 5% par rapport à 2019/2020. "Cette hausse des abonnements s’accompagne d’une augmentation des achats de billets à l’unité et d’une baisse continue des invitations", explique le communiqué de la Ligue.

Ces chiffres sont la conséquence directe de la période Covid. Privés de stade pendant presque un an, les supporters ont pu mesurer la chance et le privilège d'aller voir un match au stade. Ils ont donc massivement repris le chemin des enseintes de Ligue 1. La LFP précise que cette enquête, lancée en collaboration avec les clubs, a pour objectif de mesurer les attentes du public pour pouvoir convaincre les plus refractaires et attirer encore plus de monde dans les stades.