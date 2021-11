Reims-Clermont: pour se sauver, Garcia et les Rémois comptent sur les jeunes

En quête d'une première victoire depuis fin septembre, Reims espère se sauver grâce à ses joueurs, qu'Oscar Garcia n'hésite pas à lancer dans le grand bain. Ce sera sans doute encore le cas ce dimanche face à Clermont (15h), pour la 15e journée de Ligue 1.

La carte jeune pour le maintien. C'est le pari d'Oscar Garcia pour tenter de sauver Reims, 15e de Ligue 1 avant de recevoir Clermont ce dimanche (15h), pour la 15e journée de championnat. Arrivé en juin dernier, le technicien espagnol n'a pas peur de miser sur les talents prometteurs de son effectif. Même dans un contexte de bas de tableau qui engendre de la pression.

Une volonté affirmée d'emblée

Avec 24 ans de moyenne d'âge, Reims aligne le plus jeune onze de départ du championnat devant Monaco (24,1) et l'OM (24,4). La moyenne d'âge globale de l'effectif est de 24,2 ans, c'est à peine plus que le Stade Rennais, premier avec 23,7 ans de moyenne dans son groupe.

L'été dernier, l'entraîneur annonçait déjà la couleurs sur le site de la Ligue 1: "J'aime développer les jeunes joueurs, je l'ai fait toute ma carrière et je sais qu'ici, il y a un très bon niveau de formation. Avant d'arriver, j'ai vu tous leurs matchs, même les joueurs prêtés. Devant, on a El Bilal Touré, Kaj (Sierhuis), Fraser (Hornby), Hugo (Ekitike)... Ils devront faire beaucoup plus que l'année dernière, mais je crois fortement en eux."

Pour l'instant, ça ne paie pas

Preuve de la volonté d'Oscar Garcia de miser sur les jeunes: c'est lui qui a offert leurs débuts en Ligue 1 à Bradley Locko (19 ans), Ilan Kebbal (23 ans) et N'Dri Philippe Koffi (19 ans). Les choix du technicien sont d'ailleurs propices à l'appel international de certains éléments: Wout Faes a connu sa première convocation avec la Belgique, Ilan Kebbal a été appelé pour la première fois en sélection algérienne, Hugo Ekitike a lui connu les Espoirs.

Du côté des résultats, c'est pour l'instant assez compliqué. Reims n'a enregistré que deux victoires cette saison (à Rennes et contre Nantes) et en attend une troisième depuis la fin septembre. La série en cours? Trois défaites et trois nuls sur les six derniers matchs. Et avec 13 points au compteur, les Rémois n'ont qu'un point d'avance sur Saint-Etienne et Metz.