Angleterre: Rashford et Sancho pas dans la liste élargie de Southgate, grande première pour Toney

Gareth Southgate a communiqué une liste élargie de 28 joueurs pour le prochain rassemblement de l'Angleterre. Marcus Rashford et Jadon Sanchon sont absents, alors qu'Ivan Toney, l'attaquant de Brentford, est appelé pour la première fois.

La liste de Gareth Southgate élargie à 28 joueurs pour le prochain rassemblement de l'Angleterre n'a pas laissé de place à Marcus Rashford et Jadon Sancho, une nouvelle fois laissés à la maison. Rashford n'a plus été convoqué depuis l'Euro à l'été 2021, alors que Sancho, lui, a eu droit à une cape en octobre 2021.

"Il y avait certains joueurs que nous voulions garder impliqués, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin pour ceux qui ne sont pas là, a expliqué le sélectionneur britannique. Marcus Rashford, par exemple, a récemment montré des signes encourageants. C'est un joueur que nous connaisons bien, donc s'il peut jouer à un haut niveau dans les prochaines semaines, il sera bien sûr considéré."

Toney appelé pour la première fois

La surprise de la liste se situe malgré tout en attaque, où Ivan Toney est appelé pour la première fois. L'attaquant de Brentford réalise un excellent début de saison, avec déjà 5 buts et 2 passes décisives en Premier League.

Harry Maguire et Luke Shaw, malgré le début de saison laborieux de Manchester United et leur relégation sur le banc, sont convoqués. Avec Chilwell et Philipps, qui eux aussi ont peu de temps de jeu, ils sont considérés par Southgate comme des éléments importants pour le groupe.

Lors de la prochaine trêve internationale, l'Angleterre jouera contre l'Italie et l'Allemagne en Ligue des nations. Actuellement derniers de leur groupe, dominé par la Hongrie, les Three Lions doivent sauver leur place dans la première division de la compétition.