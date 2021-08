Reims-PSG: la grosse joie de Mbappé en célébrant son but, malgré les rumeurs de départ

Buteur dès la 15e minute pour le PSG à Reims ce dimanche, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a savouré avec ses coéquipiers, devant le parcage parisien. Evidemment sur fond de rumeurs l'envoyant possiblement au Real Madrid.

Sa réaction allait forcément être scrutée et il le savait. Mais c'est une joie sincère qui s'est affichée sur le visage de Kylian Mbappé ce dimanche, au moment de son but lors du match Reims-PSG, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Après avoir ouvert le score de la tête, l'attaquant français a foncé, tout sourire et les poigs serrés, devant le parcage parisien.

Kylian Mbappé heureux après son but © Capture écran Amazon

La joie de ses coéquipiers

Achraf Hakimi, son grand ami du début de saison (il sont d'ailleurs arrivés ensemble au stade) était tout près. Tous les joueurs parisiens se sont rués sur Kylian Mbappé pour le prendre dans leurs bras, dans un câlin collectif. Pendant ce temps, un plan de coupe du diffuseur Amazon montrait un Lionel Messi concentré, sur le banc des remplaçants.

La joie de Mbappé avec ses coéquipiers après son but © Capture écran Amazon

Il est évidemment impossible de tirer des conclusions d'une célébration de but pour dire ce que sera le futur de Kylian Mbappé, en cette fin de mercato. Surtout quand il s'agit de décrypter les gestes d'un joueur aussi compétiteur que le champion du monde. Mais sa joie aura sans doute rassuré quelques supporters du PSG à propos de son implication. Surtout s'il ne part pas au Real d'ici mardi soir, date de clôture du marché des transferts.

Sur le même sujet Reims-PSG en direct: toujours là, Mbappé ouvre le score pour Paris

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les matchs du PSG en Ligue des champions