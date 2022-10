Reims-PSG: Oscar Garcia ne sera pas sur le banc rémois pour raisons familiales

Le Stade de Reims accueille le PSG samedi à 21h au stade Auguste Delaune. Will Still, l'adjoint d'Oscar Garcia, a confirmé qu'il prendra exceptionnellement place sur le banc pour pallier l'absence d'Oscar Garcia, retenu en Espagne pour des raisons personnelles.

Pas de Reims-PSG pour Oscar Garcia. L'entraîneur espagnol du Stade de Reims est retenu en Espagne pour des raisons personnelles, a annoncé son adjoint, Will Still, en conférence de presse: "Oscar Garcia est à Barcelone pour des raisons familiales donc il ne sera pas là ce week-end malheureusement. Il a tout notre soutien et notre amour parce qu'il vit des moments difficiles", a confié l'adjoint du coach espagnol.

"Il y a une comunication permanente mais notre semaine en tant que telle ne change pas des masses. On prépare les matchs comme on le fait toujours", a-t-il ajouté.

Un groupe amoindri

Pour la réception de l'ogre parisien, le Stade de Reims n'est pas dans des conditions optimales. En plus de son entraîneur, qui vit une période compliquée et qui doit s'absenter, le staff rémois doit faire face au pépins physiques. Les blessures s'accumulent avec Kyei, Sierhuis, Foket et Busi, toujours absents. Reims devra en plus faire sans Rafik Guitane, qui s'est blessé avec la réserve, et surtout Jens Cajuste, victime d'une entorse de la cheville contre Troyes. L'international suédois (14 sélections) est indisponible pour ce match.

Après neuf journées de Ligue 1, Reims n'a gagné qu'un petit match (4-2 contre Angers en J5) et pointe à la 17e place, au rang de premier relégable.