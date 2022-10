Reims-PSG: rouge pour Ramos, polémique d'arbitrage, tensions dans le couloir... ça a chauffé fort à Delaune

La soirée compliquée des joueurs du PSG ce samedi l'est devenue encore davantage après l'expulsion de Sergio Ramos à Reims, en fin de première période. La tension s'est alors invitée dans le camp parisien.

Étrange fin de première période pour le Paris Saint-Germain. Alors qu’il rencontrait des difficultés à développer son jeu face à l’agressivité de Rémois à l’affût de la moindre perte de balle, les Parisiens se sont retrouvés à dix à l’issue d’une action anodine à 40m du but de Gianluigi Donnarumma ce samedi, lors de Reims-PSG comptant pour la 10e journée de Ligue 1.

Après une faute sifflée contre Marco Verratti, Sergio Ramos est allé contester la décision, de façon un peu trop véhémente aux yeux de l’arbitre qui l’a averti dans un premier temps. Mais l’affaire n’allait pas en rester là puisque la couleur du carton a rapidement changé pour virer au rouge, provoquant la stupéfaction des Parisiens, au premier rang desquels figurait Marco Verratti. L’Italien a écopé d’un jaune dans la foulée, et il aura fallu que Luis Campos le raccompagne au vestiaire pour ne pas que la situation dégénère.

Le carton jaune contre Sergio Ramos lors de Reims-PSG, le 8 octobre 2022 © Capture écran Canal+

La colère de Mbappé et Ramos contre l'arbitre de Reims-PSG, après le carton rouge contre le défenseur, le 8 octobre 2022 © Capture écran Canal+

"C'est incroyable! Cela commence à faire trop, s’est emporté le capitaine parisien Marquinhos. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de personnel contre nous. On ne veut pas tout le temps parler de l'arbitrage, on sait que c'est très difficile leur travail. Mais quand même, il faut qu'il ait le contrôle du match. A chaque fois qu'on s'approche de lui, il met un carton, on ne peut pas parler. Je ne sais pas ce qu'il a entendu mais il lui met un rouge. Sergio s'est approché, il n'a pas aimé le geste et a donné le carton."

Luis Campos raccompagne Marco Verratti au vestiaire à la mi-temps de Reims-PSG, le 8 octobre 2022 © Capture écran Canal+

La thèse développée par Marquinhos est privilégiée à ce stade, Ramos ayant approché son visage très près de celui de l’arbitre, avant d’être extrait du regroupement par Carlos Soler, à moins que l’arbitre ait sanctionné les mots prononcés par Sergio Ramos, dont on ne connaît pas la teneur. "La sonorisation des arbitres aurait permis de savoir quels propos ont été tenus par Sergio Ramos lui valant une expulsion", a tweeté l’ancien arbitre Bruno Derrien.

Mbappé demande des explications au arbitres dans le couloir lors de Reims-PSG, le 8 octobre 2022 © Capture écran Canal+

La tension n’était pas retombée dans les couloirs du stade Auguste-Delaune à la pause, Marco Verratti et Kylian Mbappé ont tour à tour réclamé des explications au quatrième arbitre, en vain. M. Pierre Gaillouste, qui arbitre la rencontre, était au sifflet lors de Metz-Guingamp (3-6), une rencontre qui s’était achevée dans la confusion et après l’expulsion de trois joueurs messins.