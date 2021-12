Reims - Saint-Etienne: sans Puel, les Verts encore battus et dans une situation d'urgence absolue

Nommé entraîneur intérimaire, Julien Sablé a vécu un retour cauchemardesque en tant que n°1 sur le banc des joueurs de Saint-Etienne, encore battus ce samedi à Reims (2-0). Les Stéphanois ont perdu Denis Bouanga, exclu, et Etienne Green, blessé, avant la trêve hivernale.

L’électrochoc espéré n’a pas eu lieu. Julien Sablé ne devrait pas connaître un intérim aussi long que son premier à la tête de l’équipe première de Saint-Etienne. Et il vaudrait peut-être mieux pour les Verts, car l’ancien adjoint de Claude Puel, mis à l’écart dimanche dernier, n’a toujours pas gagné en sept rencontres comme entraîneur numéro 1 de l’ASSE, un club à la dérive. Saint-Etienne s’est incliné à Reims (2-0), entraîné par Oscar Garcia... dont Julien Sablé avait pris la suite à Sainté en 2017, après la démission du coach espagnol.

Deux résultats nuls et quatre défaites en six matchs, le bilan de Sablé à la tête des Verts avait été catastrophique, avec un effectif décimé. Mais l’ancien milieu et capitaine de l’ASSE disposait cette fois d’un effectif au complet pour préparer cette rencontre. Quatre ans après une première expérience ratée, Julien Sablé entendait profiter de cette cette nouvelle occasion qui lui a été offerte pour rompre avec son prédécesseur et imposer sa patte, lui qui caresse le rêve d’endosser le costume d’entraîneur sur le long terme.

Quand rien ne va...

Mais du temps, il n'en dispose pas. L’urgence est déjà là, et ce nouveau revers des Stéphanois, le quatrième d’affilée en Ligue 1, pourrait accélérer la nomination d’un nouvel entraîneur. Étouffés par le pressing et le talent des Rémois, les Stéphanois n’ont rien produit en première période, marquée par l’expulsion de Denis Bouanga. "On se met des bâtons dans les roues, Denis doit être plus mature", a reconnu Wahbi Khazri, promu capitaine, au micro de Canal+. "En danger" sur le plan comptable, avec douze points au fond du classement, Saint-Etienne a offert une timide réaction, courageuse, mais pas davantage.

Trop limitée sur tous les plans, l’équipe de Julien Sablé n’a pas cadré le moindre tir en 90 minutes. Difficile dans ces conditions d’espérer l’emporter pour se donner de l’air. "On ne méritait pas de gagner, clairement, a reconnu Khazri. Maintenant il faut se remettre au boulot, ne pas lâcher. Il va falloir rester soudés, solidaires et ne pas lâcher." Saint-Etienne est plus que jamais lanterne roug. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seul, ou que les emmerdes volent toujours en escadrille, selon l'expression consacrée, l’ASSE a peut-être perdu son gardien, Etienne Green, remplacé à la pause. Préoccupant.