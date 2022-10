Reims: suspendu, Andreaw Gravillon a passé le match contre Auxerre au milieu des ultras

Suspendu ce dimanche pour la réception d'Auxerre en Ligue 1, le défenseur du Stade de Reims, Andreaw Gravillon, en a profité pour regarder la rencontre... au milieu des Ultrem, les ultras champenois. Et il n'est pas resté sagement assis.

Alexandre Djiku dans le kop strasbourgeois, Steven Moreira avec les supporters lorientais, Alexy Bosetti au milieu des ultras niçois, ou plus récemment Joey Barton (un retraité, certes) dans le parcage marseillais à Tottenham. La scène n’est pas inédite, mais elle est toujours sympa à voir. Avec un dernier exemple en date ce dimanche.

Alors qu'il était suspendu pour la réception d'Auxerre en Ligue 1, le défenseur du Stade de Reims Andreaw Gravillon en a profité pour regarder la rencontre... entouré des Ultrem, les ultras champenois.

Un supporter très actif

S'il aurait pu tranquillement s'asseoir dans la corbeille d'Auguste-Delaune avec ses dirigeants, le Guadeloupéen (24 ans) - maillot sur le dos - a préféré se plonger au milieu des supporters, et donner de la voix. Car non seulement Gravillon était en tribune, à proximité du capo, mais on l'a également vu chanter, sauter, et participer aux animations. Comme un vrai passionné.

L'arrière central n'est pourtant pas un enfant du club. Passé par Garges ou Créteil chez les jeunes, Andreaw Gravillon a fini sa formation à l'Inter Milan avant de découvrir le football professionnel en Italie. Il n'est revenu qu'en France en 2020, pour être définitivement transféré de l'Inter à Reims il y a quelques mois. Il avait participé cette saison aux 11 premiers matchs des Rémois en Ligue 1.