Rennes: atteint d’un cancer, l’ex-président Nicolas Holveck donne des nouvelles de sa santé

Interrogé samedi sur Canal+ Foot, l’ancien président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, s’est exprimé sur son combat contre le cancer du côlon diagnostiqué il y a deux ans.

"C’est un choc tellement inattendu…" Le 2 mars 2021, alors qu’il vient de boucler l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc du Stade Rennais, Nicolas Holveck, ex-président du club breton, apprend qu’il souffre d’un cancer du côlon après avoir ressenti des douleurs à l’abdomen pendant deux jours. "Là, votre vie bascule complètement", a-t-il confié samedi sur Canal+ Foot.

Depuis, l’ex-dirigeant qui s’est mis en retrait de ses fonctions au mois de mai dernier suit un traitement pour combattre sa maladie. "J'ai intégré un protocole expérimental d'immunothérapie que je suis depuis début décembre, détaille-t-il. J'ai eu les premiers résultats il y a quelques jours et la maladie a sérieusement régressé. Les perspectives sont de nouveau très optimistes."

"Cette épreuve, je crois, va m'aider à être plus fort"

Pour se donner de la force, Nicolas Holveck, 51 ans, suit toujours très assidûment son ancien club, 5e de Ligue 1 et désormais dirigé par Olivier Cloarec, président exécutif avec lequel il s’entretient quotidiennement. Les échanges sont aussi réguliers avec Bruno Genesio et Florian Maurice, le directeur sportif des Rouge et Noir. "C'est vrai que ça fait beaucoup de bien dans l'accompagnement de mon quotidien dans la maladie." Et d’ajouter, combatif : "Il faut rester informé, car il y aura une vie après la rémission, quand la maladie sera sous contrôle. Je compte bien revenir encore plus fort et encore meilleur qu'avant. Cette épreuve, je crois, va m'aider à l'être."