Rennes condamne les violences sur les supporters d’Aston Villa

Le Stade Rennais a déploré et condamné, lundi, les actes violents commis sur des supporters d’Aston Villa, samedi aux abords du Roazhon Park après le match amical entre les deux équipes (1-2).

Le Stade Rennais a réagi, lundi, aux actes violents commis contre des fans d’Aston Villa, samedi à l’issue du match amical entre les deux équipes (1-2). Selon Ouest-France, quelques membres du Roazhon Celtic Kop (RCK), groupe d'ultras rennais, auraient agressé des supporters anglais, présents dans un bar aux abords du Roazhon Park. Deux d’entre eux ont été blessés et transportés à l’hôpital. L’un s’est fait poser des points de suture, l’autre se plaignait de douleurs au dos.

Une enquête de police en cours

"Le Stade Rennais F.C. déplore les incidents survenus samedi soir route de Lorient après la rencontre entre le Stade Rennais F.C. et Aston Villa, a déclaré le club dans un communiqué. Le club condamne fermement ces actes de violence. Une enquête de police est en cours et déterminera précisément les faits constatés route de Lorient. Le club tient aussi à saluer l’atmosphère amicale qui a régné dans toute la ville avant et après cette rencontre. Le football est avant tout une formidable occasion de créer du lien entre supporters."

Selon le journal, la police n’avait procédé à aucune interpellation après les faits, les agresseurs ayant pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. Aucune plainte n’avait été déposée dimanche après-midi. Une vidéo des violences a été diffusée sur les réseaux sociaux et montre des jets de mobilier urbain en direction du bar où avaient pris place quelques supporters des Villans.

Ces derniers avaient fait le déplacement en Bretagne à plusieurs centaines et avaient participé à mettre une ambiance festive dans la capitale bretonne quelques heures avant le coup d’envoi. Leurs agressions de samedi après-midi ternissent ce climat jusqu’alors apaisé. La réception de Lorient, dimanche au Roazhon Park (17h05) pour la reprise de la L1, pourrait faire l’objet d’une attention particulière après ces agissements.