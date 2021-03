Rennes: Doku suspendu deux matchs ferme pour sa semelle contre Metz

La commission de discipline de la LFP a infligé trois matchs de suspension, dont un avec sursis, à Jérémy Doku. Le Belge avait été exclu lors de la victoire du Stade Rennais à Metz (3-1) avant la trêve internationale.

Coup d’arrêt pour Jérémy Doku. Expulsé lors de la victoire du Stade Rennais à Metz (3-1) le 20 mars dernier, il a écopé de trois matchs de suspension, dont un avec sursis. Il manquera donc le déplacement à Reims dimanche en Ligue 1 et surtout le derby face au FC Nantes le 11 avril. Au stade Saint-Symphorien, le jeune ailier belge (18 ans) avait été exclu pour une grosse cheville sur la semelle de Thomas Delaine.

Buteur en sélection

Il avait inscrit un peu plus tôt son premier but avec les Rouge et Noir depuis son arrivée en provenance d’Anderlecht pour un montant estimé à 26 millions d’euros. Mardi, c’est en sélection qu’il a marqué face à la Biélorussie (8-0) dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Roberto Martinez avait décidé de l’aligner d’entrée aux côtés de Michy Batshuayi après l’avoir laissé sur le banc contre le pays de Galles (3-1) et la République tchèque (1-1).

Doku, qui semblait monter en puissance après de timides débuts avec Rennes, pourra rejouer en Ligue 1 à partir du 17 avril (contre Angers). Son club, désormais entraîné par Bruno Genesio, occupe la septième place du classement à dix journées de la fin du championnat, à la lutte pour une place européenne.