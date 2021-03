Qualifs Coupe du monde: les gros cartons de la Belgique et des Pays-Bas

Revancharde, la Belgique s'est baladée ce mardi face à la Biélorussie (8-0) lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Pays-Bas se sont aussi amusés face à Gibraltar (0-7), alors que le Portugal a connu des difficultés pour battre le Luxembourg (1-3).

C'était la soirée des cartons lors de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Quatre jours après son nul (1-1) en déplacement sur le terrain de la République tchèque, la Belgique n'a pas fait de détail pour atomiser, à domicile, la Biélorussie sur le score de 8 à 0.

Grâce à six buteurs différents, dont des doublés de Leandro Trossard et Hans Vanaken, mais aussi une réalisation du joueur de Rennes Jérémy Doku, les Diables Rouges ont pris la tête du groupe E avec 7 points. A Louvain, malgré la mise au repos des stars Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, la Belgique a livré une véritable démonstration et montré tout son potentiel offensif. Dans l'autre affiche du groupe E, le pays de Galles a pris les trois points face à la République tchèque en fin de partie grâce à un but de Daniel James, le joueur de Manchester United.

Le Portugal bousculé par le Luxembourg

L'autre carton de la soirée a été réalisé par les Pays-Bas, qui sont venus facilement à bout de Gibraltar en déplacement (0-7). Memphis Depay s'est notamment illustré par un doublé, dans une rencontre où les Néerlandais ont attendu la 41e minute pour débloquer le compteur, grâce à Steven Berghuis.

La Turquie garde la tête du groupe G, malgré son nul décevant (3-3) à domicile face à la Lettonie. Burak Yılmaz a inscrit le but du 3-1 pour les Turcs mais les Lettons ont montré une belle résistance pour décrocher leur premier point de cette campagne de qualifications. Dans la dernière affiche de ce groupe G, la Norvège s'est imposée sur le terrain du Monténégro, avec un but signé Alexander Sørloth en première période (35e). Erling Haaland reste donc à zéro but en trois matchs.

Le Portugal a connu des difficultés face au Luxembourg mais a réussi à s'en sortir (1-3). Menée à la 30e minute, l'équipe portugaise s'en est remise à ses atouts en attaque, Diego Jota et Cristiano Ronaldo, pour s'en sortir. Un 103e but en sélection pour CR7, permettant au Portugal de conserver la première place du groupe A devant la Serbie, qui a battu l'Azerbaïdjan plus tôt (1-2) dans la journée.

Dans le groupe H, Chypre a réalisé une petite sensation en s'imposant à domicile (1-0) face à la Slovénie. La Croatie et la Russie se partagent la tête du groupe après trois journées, avec six points. Les coéquipiers de Luka Modric, buteur sur penalty ce mardi, ont triomphé à domicile face à Malte (3-0). Golovin et les siens ont eux chuté sur le terrain de la Slovaquie (2-1).

Tous les scores de la soirée :

Luxembourg - Portugal : 1-3

Belgique - Biélorussie : 8-0

Pays de Galles - République tchèque : 1-0

Turquie - Lettonie : 3-3

Gibraltar - Pays-Bas : 0-7

Monténégro - Norvège : 0-1

Slovaquie - Russie : 2-1

Croatie - Malte : 3-0