Rennes en direct: la conf' de Holveck, Maurice et Bizeul après la démission de Stéphan

"C'est assez simple, confie Holveck. Après le match de vendredi, on a échangé avec Julien qui a commencé à nous faire part de sa réflexion. On s'est donné rendez-vous dans la suite du week-end pour échanger plus précisément, il nous a confirmés qu'il ne se sentait plus capable d'amener la force nécessaire au groupe pour avancer et aller chercher les objectifs. Il a toujours dit qu'il mettrait l'insitution au-dessus de lui et qu'il ne voulait pas la mettre en danger parce qu'il avait la senstation qu'il ne pouvait plus amener au niveau d'exigence qu'il s'imposait. (...) Le projet passait par Julien. C'était des moments très difficiles pour lui. Il se met des degrés d'exigence incroyables et pensait ne pas pourvoir les atteindre. Il pense que c'était mieux sans lui. On a essayé de le convaincre. il 'navait plus l'énergie néceissaire. J'ai déjà vécu ce contexte une fois avec des gens qui s'identifient au club. Un entraîneur qui prend ce genre de décison, c'est extraordinairement rare. C'était sa convition la plus profonde."