Rennes: une fin de saison inquiétante et le malaise Doué

Battu piteusement à Montpellier dimanche dernier en supériorité numérique (défaite 1-0), le Stade Rennais a rechuté lourdement et laissé passer une nouvelle occasion de reprendre la 5e place à Lille. La fin de saison inquiète. A ce tableau s'est rajoutée l’escapade malvenue de Désiré Doué à Barcelone en plein match de son équipe dont le club se serait bien passé.

C'est sous un ciel gris et devant un public venu en masse que les Rennais se sont entraînés ce mercredi à la Piverdière. Comme la semaine dernière, Bruno Genesio et son staff avaient accepté d'ouvrir une séance du milieu de semaine à leurs supporteurs. Une rareté : la quasi-intégralité des entraînements se déroulent à huis-clos depuis le début de saison. Le public a répondu en nombre avec beaucoup d'enfants en cette deuxième semaine des vacances de printemps mais l'ambiance est restée calme. Très calme. Pas vraiment d'applaudissements, ni d'encouragements et seule une poignée de joueurs (Ugochukwu, Majer, Bourigeaud...), Bruno Genesio ou Florian Maurice sont venus signer des autographes.

Les joueurs rennais auront certainement droit à un accueil plus chaud dimanche au Roazhon Park pour la réception d'Angers avec plus de pression sur leurs épaules. Le Président Olivier Cloarec avait haussé le ton pour la première fois après la défaite à Lyon (3-1) sortant de son habituelle réserve tandis que Florian Maurice est totalement silencieux dans les médias depuis plusieurs mois.

Le Roazhon Celtic Kop avait lui déployé une banderole avant la victoire 3-0 face à Reims le 15 avril - "3 mois qu'on est patients, que c'est le néant, bougez-vous maintenant" - avec une réponse éclatante sur le terrain. On imaginait à l'époque le début d'un renouveau et un Rennes lancé vers le sprint final. Bruno Genesio avait remis en place le fameux 4-3-3 qui avait souvent fait des merveilles la saison dernière. On avait revu un Rennes en mouvement, un Rennes technique avec croyait-on enfin des joueurs à leur place et des cadres au niveau. Comment expliquer alors qu'une semaine plus tard, le même système, les mêmes joueurs et les mêmes cadres au même poste (Gouiri, Bourigeaud en tête) faillissent à ce point ?

Au club, on réfute toujours toute crise

Rennes a perdu 9 fois en 17 matchs de Ligue 1 depuis le retour de la Coupe du monde. Cette irrégularité a poussé Genesio à se questionner sur son onze de départ (et sur son avenir comme l’indiquait RMC Sport) quitte à transmettre par ses choix un manque de confiance à son groupe reconnaissait-il. En revenant aux bases, il pensait avoir un début de solution qui s'est fracassé dans l'Hérault le laissant en conférence d'après-match désabusé et sans explication. Si au sein du club, on insiste et réfute toujours toute crise dans le vestiaire ou tension dans l'organigramme, reste qu'aujourd'hui c'est toute une institution qui est incapable de savoir quel visage montrera son équipe au prochain match.

Genesio agacé par le manque de mouvement et le déchet technique

Lors de l'entraînement du jour, Bruno Genesio s'est agacé ouvertement du manque d'appels, de courses et surtout du déchet technique lors des oppositions sur demi-terrain. Genesio sera-t-il tenté de faire à nouveau des changements dans son onze ? Toujours en 4-3-3, les équipes étaient en tout cas mixés entre titulaires attendus du week-end et remplaçants. L'équipe rennaise et son groupe de joueurs moins liés, moins proches que la saison dernière, comme le reconnaissait récemment Benjamin Bourigeaud, peut-elle vraiment se remobiliser sur la durée pour sauver les objectifs de la saison et se qualifier pour l'Europe? Le doute est là. Et pourtant, Rennes présente le calendrier le plus favorable par rapport aux Lillois (réception d'Angers, Troyes, Monaco pour des déplacements à Ajaccio et Brest) incitant le club à rester pondéré et garder la tête froide.

Doué, reçu par la direction, ne sera pas sanctionné

A ces nombreux questionnements est venu s'ajouter un malaise autour de Désiré Doué. Le jeune milieu de terrain de 17 ans est blessé au psoas et était toujours absent de l'entraînement ce jour. Forfait pour le déplacement à Montpellier dimanche, il s'est rendu sur son jour de congés à Barcelone, accompagné de son représentant Mikael Silvestre où il a notamment assisté au match Barça-Atletico qui se déroulait pile au moment du match de Rennes à la Mosson.

Doué et Silvestre se sont laissés prendre en photo par des fans près du Camp Nou, photos rapidement postées sur les réseaux sociaux. Les dirigeants rennais n'étaient pas au courant et ont découvert l'escapade de leur joueur en atterrissant à Rennes dimanche soir. Ils n'ont évidemment pas apprécié. Les supporteurs rennais encore moins, très critiques envers le peu de considération supposée du jeune rennais pour son club formateur en difficulté dans le jeu depuis des semaines et qui jouait un match déterminant. Qu'un joueur en devenir comme Doué, suivi depuis des années par les grands clubs européens, soit vu à un match du Barça allait forcément faire du bruit et çà, Doué, comme son représentant ne pouvait pas l'ignorer.

Appelé à réagir, le club rennais a répondu que cette affaire avait été "réglée en interne". Dans les faits, Doué a été reçu dès le lendemain par le président Olivier Cloarec et Florian Maurice pour une mise au point sur l'image renvoyée et ses responsabilités envers le club sans qu'une sanction sportive ou financière ne soit envisagée, Doué n'ayant dans les faits enfreint aucune règle établie.