Rennes: Genesio explique pourquoi il veut rencontrer les supporters

A l’occasion de sa présentation ce vendredi, le nouvel entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio a exprimé son désir de rencontrer les supporters. Une initiative qui s’explique en grande partie par le conflit qui l’avait opposé aux fans de l’OL à la fin de son aventure à Lyon.

Bruno Genesio n’a pas oublié le Genesio bashing. A Lyon, la saison 2018-2019, la dernière passée sur le banc de l’OL, a été marquée par un violent divorce entre le coach lyonnais et les supporters des Gones. Cible privilégiée des fans, le technicien avait ressenti le besoin de partir loin de la France pour entraîner. Après un an et demi passé en Chine où il a dirigé le club de Beijing Guoan, Genesio est de retour dans l’Hexagone, en Ligue 1, au Stade Rennais. Nommé jeudi à la place de Julien Stéphan, il a déjà exprimé le souhait de rencontrer les supporters des Rouge et Noir même si ces derniers sont privés de matchs au Roazhon Park, crise sanitaire oblige.

"Important de faire cette démarche"

"Je souhaite rencontrer les représentants des groupes de supporters, a indiqué le technicien de 54 ans lors de sa présentation. Les supporters font pleinement partie du club. Ce sont des gens très importants. On le voit encore plus maintenant avec leur absence. Ce n’est pas le football. On a besoin des supporters. C’est important de faire cette démarche. Le souvenir que j’ai des supporters rennais, ce sont des gens qui poussent leur équipe, sont derrière elle. Ils sont de vrais supporters."

Pas sûr qu’il ait le même avis à propos des supporters de l’OL avec qui il a entretenu des rapports difficiles. "Oui, confirme-t-il lorsqu’on lui demande si c’est une leçon retenue de son passage dans le Rhône. A Lyon, je connaissais très bien les responsables des groupes de supporters puisque c’était quasiment les mêmes quand j’étais joueur. C’est une des leçons que j’ai retenues. C’est très important car il n’y a pas d’équipe sans supporters. C’est de mon devoir d’aller les rencontrer, d’échanger avec eux. Après je ne peux pas maitriser leurs réactions ou celles des journalistes." Bruno Genesio effectuera sa grande première sur le banc rennais mercredi prochain face à l'OM en match en retard de la 22eme journée de Ligue 1.