Stade Rennais en direct: Genesio explique son choix et son ambition

Genesio : "Je voudrais saluer le travail de Julien Stéphan. Rennes a gagné la Coupe en 2019, a disputé la C1. Il faut que je m'apppuie sur ce qui a été fait avant moi et apporter un déclic psychologique. Il faut mettre fin à cette spirale négative. Aujourd'hui tout est possible, on a un match en moins que nos adversaires. J'ai énormément confiance en mon groupe."