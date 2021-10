Rennes: Genesio ne comprend pas l'autorisation pour les supporters du PSG après le vol de la bâche

Les supporters du PSG ont été autorisés à se déplacer à Rennes, dimanche (13h, 9e journée de Ligue 1) pour un match qui se déroulera dans un climat tendu après le vol d’une bâche du principal groupe d’ultras bretons. Une décision que regrette Bruno Genesio.

C’est un choix que ne comprend pas Bruno Genesio. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a donné son accord pour que les supporters parisiens puissent se déplacer dimanche au Roazhon Park pour le match du PSG face au Stade Rennais (13h), à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Le service d'ordre sera toutefois renforcé pour cette rencontre qui s'annonce à haut risque au regard des antécédents entre les supporters des deux clubs.

Le dernier incident en date est le vol de la bâche du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporteurs rennais, après le match Rennes-Clermont la semaine dernière. Plusieurs personnes, présentées comme des supporters du PSG, ont agressé un supporteur rennais à son domicile pour lui subtiliser la bâche au nom du RCK. Le supporteur a reçu du gaz lacrymogène et des coups de matraques.

"Ça doit être une belle fête"

L’origine de ce vol pourrait être une bagarre entre supporters rennais et parisiens survenue en avril 2019, en marge de la finale de la Coupe de France remportée par les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud aux tirs au but (2-2, 6-5 tab). "Je suis assez surpris de voir que les supporters parisiens sont autorisés à venir, a réagi Genesio ce samedi matin en conférence de presse. Quand je lis que ceux de Marseille ne vont pas à Lille ou que ceux de Lyon ne vont pas à Saint-Etienne, compte tenu du contexte général du football français actuellement, et vu ce qui se serait passé par rapport au contexte entre les Parisiens et les Rennais, je suis un peu surpris de voir que les Parisiens ont été autorisés à venir pour ce match."

Après le vol de cette bâche, qui peut être considéré comme un véritable affront dans le monde des ultras, le Roazhon Celtic Kop a annoncé sa mise en sommeil pour une durée indéterminée. "J’ai une grosse pensée pour notre kop, qui nous a énormément aidé, a souligné Genesio. Je sais que certains ne seront pas présents, c’est dommage, on le regrette, mais j’espère que tout se passera bien. Ça doit être une belle fête, un grand match. Il ne faudrait pas que ce soit terni par des incidents comme on a pu en vivre dans d’autres stades. On reste calme et mesuré. On a une responsabilité avec le staff pour donner l’exemple. Il faut que le match se déroule sur le terrain et non ailleurs."