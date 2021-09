Rennes: Camavinga a remis ses maillots du Real aux salariés du club

Eduardo Camavinga (18 ans) a tenu sa promesses en envoyant des maillots du Real Madrid, sa nouvelle équipe, aux salariés du Stade Rennais, son club formateur.

Une nuée de maillots du Real Madrid au Roazhon Park. Les salariés du Stade Rennais ont pris la pose sur la pelouse du club, vêtus de la tunique blanche, floquée du numéro 25 et du nom d’Eduardo Camavinga. Après son transfert de son club formateur vers le géant espagnol cet été, le jeune milieu de terrain avait prévu de les remercier en leur envoyant des copies de son nouvel "bleu" de travail. Il a tenu parole et a partagé les photos de ses maillots sur son compte Instagram.

Les maillots du Real Madrid d'Eduardo Camavinga remis aux salariés du Stade Rennais © Capture Instagram

Le colis contenait 166 pièces, selon Ouest-France. L’international français a rapidement digéré son départ de Bretagne en signant des débuts rêvés avec le Real Madrid. Il a marqué dès sa première apparition face au Celta Vigo. Il a aussi délivré une passe décisive sur le but victorieux de son équipe sur le terrain de l’Inter Milan (0-1) en Ligue des champions. Dans la capitale espagnole, Carlo Ancelotti utilise le jeune Français avec mesure puisqu’il ne l’a titularisé qu’à une seule reprise (5 matchs disputés toutes compétitions confondues). Samedi, il est entré en jeu à la mi-temps lors du match nul contre Villarreal.

Alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat à Rennes, Camavinga a signé avec le Real lors de la dernière journée du mercato contre un montant estimé à 30 millions d’euros (plus des bonus). Il avait convié l’un de ses premiers éducateurs du club de Fougères lors de son voyage vers l’Espagne. Son invité avait pris place dans l’avion avec sa famille, avant de visiter les installations du club, de participer à la conférence de presse de présentation, puis d’assister au premier match de son ancien poulain face au Celta Vigo.

"On passe du terrain de foot de la Madeleine, à Fougères, au stade Santiago-Bernabeu, quel chemin parcouru, saluait l’éducateur Nicolas Martinais, dans Ouest-France. Et surtout, parcouru à une telle vitesse, c’est époustouflant."