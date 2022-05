Rennes: "Je serai là la saison prochaine et je la prépare", assure Genesio

Alors que le Stade Rennais a achevé sa saison sur une 4e place en Ligue 1, se qualifiant donc directement pour la prochaine phase de poules de la Ligue Europa, quel est le bilan sportif du club breton et à quoi s'attendre la saison prochaine ? Réponses, notamment avec l'entraîneur Bruno Genesio.

Le bilan sportif: "Le classement reflète la saison", assure Genesio

"Il est très bon", se félicitent le coach Bruno Genesio et le directeur sportif Florian Maurice. L'objectif du début de saison, qui était de se qualifier pour une compétition européenne et si possible pour une meilleure compétition que cette année avec la Ligue Europa Conference, est rempli. Avec cette 4e place, Rennes se qualifie pour la Ligue Europa et pour la cinquième saison de suite jouera l'Europe l'an prochain. Cinq saisons consécutives en Europe, seul le PSG réussit cette performance en Ligue 1, montrant que le club breton continue de passer des caps. C'est même une saison record que vient de vivre le Stade Rennais: record de points marqués (68), record de buts marqués (82 en Ligue 1, 101 toutes compétitions confondues), records de victoires (20 en L1) et aussi le plus beau jeu pratiqué de l'histoire du club toutes saisons confondues. Avec des performances individuelles reconnues comme Martin Terrier dans l'équipe type UNFP ou Bruno Genesio élu meilleur entraineur de Ligue 1.

Malgré tout, les Rennais ont manqué de peu la Ligue des Champions. Une déception? "Oui et non" pour Genesio, "car je pense qu'on est à notre place et si on prend en référence les budgets on est même au-dessus de notre place (NDLR: Rennes a le 7e budget avec 110 millions d'euros). Le classement reflète la saison. On a eu des moments exceptionnels dans la saison en qualité de jeu, avec des larges victoires mais on a aussi eu trop de temps faibles et trop de défaites. Le jeu qu'on a pratiqué nous a aussi peut-être coûté les points qui manquent mais on ne s'est jamais renié".

Les changements à venir: Genesio prolongé? "On va discuter"

Pour la saison prochaine, le Stade Rennais entend continuer d'être ambitieux et dans la continuité au niveau du jeu. "On va continuer de jouer de la même manière avec cette volonté de produire autant de jeu avec beaucoup de courses, de mouvements, de répétition des efforts. Les profils des joueurs recherchés iront dans ce sens" annonce Bruno Genesio très impliqué dans la préparation de la prochaine saison. Signe que le coach breton sera toujours là, lui qui est sous contrat jusqu'en 2023. "Quoiqu'il arrive, je serai là la saison prochaine et je la prépare. Je suis bien ici. Je sais reconnaitre que le contexte est favorable pour faire du bon travail avec la famille Pinault et Florian vous le savez avec qui j'ai une relation personnelle. On forme un binôme. Le climat de travail n'est pas tranquille car on a la pression du résultat mais on peut se dire les choses et avancer franchement sans arrière-pensée. Je suis totalement épanoui". Au point de repousser d'éventuelles sollicitations ? "C'est possible oui mais je ne suis pas vraiment carriériste et comme je dis pour les joueurs, tout n'est pas forcément meilleur ailleurs".

Des discussions sont en cours pour une prolongation de contrat et pourraient aboutir rapidement même si Genesio temporise un peu. "Ce que je veux, c'est faire progresser un club et une équipe. Maintenant que la saison est finie, on va discuter. J'attends encore des réponses sur ce qu'on va mettre en place, avec quels moyens".

Le mercato à venir: un gardien numéro 1, un défenseur central, un milieu...

Du côté des départs, Jonas Martin en fin de contrat n'a pas été prolongé pour permettre notamment l'éclosion du jeune formé au club, Lesley Ugochukwu. Les gros dossiers seront les prolongations de contrat ou non des cadres Hamari Traoré, le capitaine, et Benjamin Bourigeaud le vice-capitaine, sous contrat jusqu'en 2023 comme Flavien Tait qui lui a prolongé ce lundi jusqu'en 2024 (plus une année supplémentaire en option). Traoré et Bourigeaud qui ont tout connu au club depuis 5 ans (victoire en Coupe de France, qualifications européennes, Ligue des Champions) ont envie de jouer à l'étranger. Si la tendance va vers un départ, le Stade Rennais veut les garder et a formulé des offres en ce sens. Traoré est suivi en Premier League par Brendford. Benjamin Bourigeaud en pleine réflexion est notamment dans une liste de cibles de Leicester et des deux clubs de Rome, la Roma et la Lazio mais une piste parmi d'autres pour le moment. L'avenir des deux joueurs pourrait prendre du temps à se décanter en fonction des offres.

Le club rennais s'attend aussi à être attaqué pour Nayef Aguerd et Martin Terrier mais compte bien les conserver tandis que Serhou Guirassy relégué sur le banc quasi toute la saison pourrait trouver une porte de sortie pour laisser une place aux jeunes prometteurs Mathys Tel (17 ans) et Matthis Abline (19 ans).

Du côté des arrivées, la priorité sera de recruter un gardien numéro 1, un 4e défenseur central dont l'absence a fait défaut toute la deuxième partie de saison et un milieu de terrain d'impact et d'expérience. Les performances d'Alfred Gomis dans les buts notamment sont logiquement jugées pas assez décisives depuis son arrivée il y a deux ans. Quelques noms sont sortis comme Benjamin Lecomte ou Walter Benitez en fin de contrat à Nice, sans être confirmés. L'attaque est a priori le secteur où les mouvements seront les plus limités. Rennes est déjà bien pourvu avec notamment Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana quasi inexistants cette saison pour causes de blessures.

Les finances: une hausse de budget à la marge, avec le soutien des Pinault

Le Stade Rennais avait massivement investi l'été dernier avec près de 80 millions d'euros d'achats (pour Laborde, Majer, Sulemana, Badé, Santamaria...) compensés en partie par 45 millions de vente (dont Camavinga au Real Madrid pour 30 millions d'euros). Le budget de 110 millions d'euros devrait augmenter à la marge. Si les investissements ne seront sans doute pas aussi massifs et qu'aucune grosse vente n'est à prévoir, les dirigeants bretons savent qu'ils peuvent toujours compter sur la famille Pinault pour finaliser un transfert ou une prolongation de contrat comme celle de Bourigeaud, idole du club et des supporteurs par exemple. L'actionnaire se dit très satisfait de la saison et surtout de l'image renvoyée par les performances du club et de la fierté du public.