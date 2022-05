Trophées UNFP: une petite revanche pour Genesio, élu meilleur entraîneur de Ligue 1

L'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio a été élu meilleur technicien de Ligue 1 ce dimanche à l'occasion des Trophées UNFP. Il remporte pour la première fois cette récompense face à Christophe Galtier, Antoine Kombouaré, Jorge Sampaoli et Julien Stéphan. Une sorte de revanche - même si l'intéressé s'en défend - pour un coach autrefois pointé du doigt à Lyon.

Bruno Genesio peut avoir le sourire. Non seulement son équipe s'est imposée face à Marseille samedi (2-0), lors de la 37e journée, mais l'entraîneur du Stade Rennais a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 ce dimanche à l'occasion des Trophées UNFP. Il s'agit de son premier sacre dans la catégorie. Il devance Christophe Galtier (Nice), Antoine Kombouaré (Nantes), Jorge Sampaoli (OM) et Julien Stéphan (Strasbourg).

Mais c'est pour l'entraîneur du PSG, absent des finalistes, que le lauréat a d'abord eu quelques mots sympathiques. "Mauricio Pochettino est champion de France, je sais la difficulté de gagner un titre, a-t-il lâché. Je veux partager ce trophée avec les propriétaires du Stade Rennais (la famille Pinault), qui ont énormément oeuvré pour le développement du club. Merci pour leur confiance. J'ai une pensée pour mon président, Nicolas Holveck (atteint d'un cancer) qui joue un match plus difficile, je sais que tu vas le gagner!"

Une attaque brillante

Successeur du désormais coach de Strasbourg en mai 2021, Bruno Genesio a prolongé les belles performances du Stade Rennais cette saison, puisque le club est en passe de se qualifier pour une Coupe d'Europe pour la cinquième saison d'affilée. Éliminés en huitième de finale de la Ligue Europa Conference par Leicester, les Bretons ont également brillé en championnat, puisque le club possède la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 (80 buts marqués), juste derrière le PSG (85).

Portée par Gaetan Laborde et Martin Terrier, l'équipe de Genesio a signé de nombreux cartons (5-0 contre Lorient, 6-1 contre Metz, 6-0 contre Bordeaux, 5-0 contre Saint-Étienne, 4-1 contre Lyon, 6-0 contre Clermont). Quatrièmes à une journée de la fin, les Rennais comptent trois points de retard sur le duo Monaco-Marseille. Opposé à Lille lors de la dernière journée, Rennes est en bonne position pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ce sera la Ligue des champions s'ils s'imposent dans le Nord et si Monaco et Marseille s'inclinent.

Pour être en Ligue Europa, Rennes ne doit pas perdre ou compter sur un faux-pas de Strasbourg et/ou Nice en cas de revers face à Lille. Les Bretons seront reversés en C4 s'ils perdent et si Nice ou Strasbourg s'impose dans le même temps.

A titre personnel, Bruno Genesio peut lui savourer, même s'il s'en défend, une petite revanche. Malgré quelques gros coups à son époque lyonnaise (2015-2019), notamment contre le Manchester City de Pep Guardiola en Ligue des champions, l'ancen milieu de terrain avait été ciblé par une partie des supporters de l'OL, et en avait particulièrement souffert. Il était d'ailleurs parti "s'exiler" en Chine, au Beijing Guoan, entre 2019 et 2021. Pour revenir plus fort.