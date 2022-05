Lille-Rennes: "Du soulagement, de la joie et de la fierté" pour Genesio après la qualification pour la Ligue Europa

Tenu en échec à Lille ce samedi lors de la 38e journée (2-2), Rennes termine quatrième de Ligue 1 et jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Menacés par Nice, les Rennais ont été sauvés par Serhou Guirassy.

Rennes aurait pu tout perdre ce samedi lors de la dernière journée de Ligue 1. Mais les hommes de Bruno Génésio ont sauvé les meubles sur la pelouse de Lille (2-2), avec un but tardif de Serhou Guirassy. Suffisant pour décrocher la 4e place, synonyme de Ligue Europa. Malgré l'absence de podium cette saison, le coach rennais ne cachait pas sa joie.

"Je pense que ça fait partie des belles émotions qu'on ne vit que dans le football. On est passé par tous les états jusqu'à la dernière minute mais je pense que ce nul et cette quatrième place sont amplement mérités. Je veux féliciter les joueurs pour la saison qu'ils ont réalisée et c'est un beau symbole que ce soit un élément venu du banc qui offre le point pour aller en Europa League. Ca résume la qualité et l'état d'esprit du groupe", a salué Génésio en conférence de presse.

5e participation consécutive pour une Coupe d'Europe

Deuxième meilleure attaque de Ligue 1 (82) derrière le PSG (90), les Rennais ont bouclé l'exercice avec de nombreux cartons à son actif. "Il est temps que la saison se termine parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, a rappelé Génésio. On a un jeu énergivore et peut-être qu'on manquait un peu d'essence en fin de match, avec l'enjeu qui a pu un peu nous paralyser, mais on a montré de la qualité et du caractère jusqu'au bout pour arracher un point. Il y a du soulagement, de la joie et de la fierté d'atteindre l'objectif fixé en début de saison pour la cinquième année consécutive. Il y a des matchs à l'extérieur où on a perdu alors qu'on aurait dû se contenter du nul mais il n'y a aucun regret."

Aucun regret puisque Rennes disputera une Coupe d'Europe pour la 5e année consécutive, après avoir été éliminé en huitième de finale de la Ligue Europa Conference contre Leicester.