Rennes: la réponse de Genesio aux convoitises des clubs anglais

Convoité par plusieurs clubs européens, Bruno Genesio a rappelé ce vendredi en conférence de presse qu'il était pleinement concentré sur son travail au Stade Rennais, où il est sous contrat jusqu'en 2023.

Wolverhampton, Tottenham et Everton ont déjà montré leur intérêt. Valence et la Real Sociedad ont également pris des renseignements. Comme annoncé par RMC Sport, la belle saison du Stade Rennais, troisième de Ligue 1 avant d’aller à Nice samedi, a fait naître des intérêts de plusieurs clubs étrangers autour de Bruno Genesio. Le technicien français (55 ans) dispose d’une belle cote sur le marché des entraîneurs.

Mais le principal intéresse l’assure, il est concentré sur son travail en Bretagne et ne fait pas attention à ce qui se dit sur son avenir. "Concernant toutes les informations sur moi et les joueurs, il faut toujours prendre du recul et se consacrer au travail. Info ou intox, je n’en sais rien du tout. Je n’ai aucune info concrète sur quoi que ce soit. Ce que je sais, c’est que je suis bien au Stade Rennais, il reste neuf matchs à jouer cette saison et j’ai encore un an de contrat. Je ne fais pas attention à ces choses", a-t-il commenté ce vendredi en conférence de presse.

"Je suis heureux d’être là"

Quid d’une éventuelle prolongation ? "Ce qui m’intéresse c’est de me consacrer sur mon travail pour qu’on soit le plus performant possible jusqu’à la fin de la saison. Le reste, ça vient naturellement une fois qu’on a fait notre travail. On en a déjà parlé avec Florian Maurice (directeur sportif, ndlr) et le président Nicolas Holveck. On évoque ces choses mais il n’y a rien de concret. Il n’y a pas une urgence absolue", a-t-il insisté.

Relancé sur la perspective d’entraîner un jour en Angleterre, Genesio s’est à nouveau montré très clair: "Je ne suis pas dans ce raisonnement, je suis venu ici pour un projet. Trois choses sont importantes dans mon métier: le projet sportif, le projet humain et la projection qu’on peut avoir sur nos ambitions personnelles. Je suis heureux d’être là, tout se passe bien. Évidemment, tout le monde aime le foot anglais et tout le monde a envie un jour de jouer ou d’entraîner là-bas. Mais je suis pleinement dans le projet du Stade Rennais et je n’ai pas de raison de penser à autre chose, ni maintenant ni dans un avenir très proche, au contraire."