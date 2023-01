Coupe du monde 2022: Genesio déçu pour la non-sélection de Terrier... mais pas amer contre Deschamps

Bruno Genesio a réagi ce mardi à la non-sélection de Martin Terrier pour le Mondial 2022 avec l'équipe de France. Invité de l'émission Rothen s'enflamme, l'entraîneur de Rennes a partagé la déception de son joueur mais n'a pas accablé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

Au moment d'une Coupe du monde de football, la France compte tout d'un coup près de 60 millions de sélectionneurs. Mais en fin de compte, Didier Deschamps est le seul à véritablement décider et sa liste pour le Mondial 2022 a fait de nombreux déçus dont Martin Terrier. Alors que Florian Maurice a dit ne pas comprendre la non-sélection de l'attaquant breton, Bruno Genesio a lui indiqué ce mardi sur RMC qu'il partageait de la déception avec son joueur.

"Florian Maurice a parlé avec son cœur, beaucoup. Après, moi, je suis entraîneur donc je sais que quand vous faites une équipe ou une sélection, vous la faite pour avoir le plus de chances possibles de gagner le match ou la compétition, a expliqué l'entraîneur du Stade Rennais dans l'émission Rothen s'enflamme. Sinon vous savez très bien que le premier qui va en pâtir c’est vous. Moi il ne m’a jamais traversé l’esprit que Didier Deschamps ait quelque chose contre le Stade Rennais ou contre les joueurs qui jouent à Rennes ou contre Flo' ou contre moi. Ce serait complètement débile de penser cela."

"Quand il fait sa sélection, il la fait en son âme et conscience"

Invité à commenter les choix de Didier Deschamps et l'absence de son buteur, blessé en janvier au genou et forfait jusqu'à la fin de saison, Bruno Genesio a assuré qu'il n'y voyait rien d'autre qu'une décision classique de la part d'un entraîneur.

"Après il fait ses choix, on peut les contester parce que l’on a tous un avis qui peut être différent du sien, a encore lancé le technicien rennais. Ce que l’on ne peut pas contester c’est que, quand il fait sa sélection, il la fait en son âme et conscience en pensant que c’est la meilleure sélection possible pour gagner le titre en réunissant le maximum de critères: sportif (et le groupe). En 1998 c’était pareil avec Aimé Jacquet quand il n’a pas pris Eric Cantona et David Ginola."

Avant d'ajouter: "C’est comme moi avec certains joueurs. On me reproche de ne pas faire jouer certains joueurs. Mais si je ne les fais pas jouer, c’est parce que je pense que l’équipe est plus performante avec d’autres joueurs sinon c’est que je me tire une balle dans le pied."

Avant sa blessure, Terrier avec une "espèce de plénitude" dans son jeu

Bruno Genesio a ensuite réaffirmé qu'il avait ressenti une grande déception pour Martin Terrier lorsque Didier Deschamps ne l'a pas retenu pour le tournoi disputé au Qatar. Mais selon le technicien, l'attaquant l'a plutôt bien géré avant de se blesser au genou.

"J’ai été moi aussi, très déçu au même titre que Flo', notamment que Martin Terrier ne fasse pas partie de la sélection. Parce qu’il a fait une fait une saison extraordinaire avec nous. En-dehors de cela, j’ai senti qu’il y avait une progression et un épanouissement, a aussi nuancé l'entraîneur de l'actuel cinquième de Ligue 1. C’est assez difficile à expliquer mais… Quand je le vois à l’entraînement tous les jours, il avait une espèce de plénitude. Malheureusement il s’est blessé mais il était au-dessus, il réussissait presque tout ce qu’il tentait et était en pleine confiance. Evidemment que j’ai été déçu pour lui. Oui il a été déçu et c’est normal. Mais non je ne pense pas que mentalement cela puisse avoir un lien avec sa blessure."

Non sans oublier de souligner le gros début de championnat de son protégé: "Justement parce qu’il a fait un très très bon début de saison. Si vraiment il y avait eu un impact sur son mental, il n’aurait pas fait un tel début de saison. Il a été déçu et c’est normal de l’être quand on est joueur de très haut niveau et que l’on ne se sent pas loin. C’est normal d’être déçu de ne pas participer à une telle aventure. Mais après, sans dire qu’il l’a bien vécu, il a continué à travailler et a fait de très très bons matchs avec nous après que la liste a été donnée et depuis la reprise. Malheureusement jusqu’à sa blessure."

"Deschamps, je ne l’ai jamais vu"

Parmi les choses que certains reprochent à Didier Deschamps pendant la préparation de son groupe pour la Coupe du monde, c'est l'absence de communication avec certains clubs. Le patron des Bleus ne s'est ainsi jamais rendu à Rennes pour y voir jouer Martin Terrier ou les autres potentiels joueurs de l'équipe de France. Mais Bruno Genesio n'a pas voulu lui en tenir rigueur.

"Moi je ne l’ai jamais vu et non, ils ne m’ont jamais appelé. […] C’est sûrement son mode de fonctionnement, a indiqué le coach breton. Je ne sais pas si c’est parce qu’il estime avoir suffisamment d’informations avec son staff et les gens qui travaillent avec lui. Peut-être qu’il n’a pas besoin d’autres informations qui peuvent être subjectives."

Relancé sur le risque de voir un joueur demander à quitter la Ligue 1 à cause des Bleus, Bruno Genesio a partagé une petite crainte. "Oui oui, c’est sûr que cela peut induire une décision de vouloir jouer à l’étranger dans un club qui va peut-être lui permettre d’accéder plus facilement à l’équipe de France."

Bourigeaud n'en veut pas à Deschamps

Lui aussi de passage dans l'émission Rothen s'enflamme, Benjamin Bourigeaud a lui-même reconnu une déception quand il n'a pas vu son nom dans la listes des 26 retenus pour le Mondial 2022. Mais à l'image du Marseillais Jonathan Clauss, il veut s'en servir pour continuer sa progression et dépasser ses limites.

"Comme je l’ai toujours dit depuis le début, à partir du moment où tu n’es pas sélectionné c’est que tu dois redoubler d’efforts pour l’être, a eestimé le milieu de Rennes sur RMC. Après il y a une tonne de personnes qui aimeraient aussi être sélectionnés. Il y a beaucoup de monde et il y a des choix à faire. Ce sont les choix d’un coach, le choix de Didier Deschamps a été de ne pas me sélectionner mais je me sers de cela pour travailler encore plus et espérer un jour pouvoir y goûter."