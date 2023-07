Ligue 1: "Le podium et la Ligue des champions", Rennes assume des objectifs élevés pour la prochaine saison

Dans l'émission Pleine Lucarne, Florian Maurice a fait le point sur les objectifs de Rennes pour la saison prochaine. Le directeur technique du Stade Rennais a tracé comme feuille de route de "faire mieux" qu'en 2022-2023, saison terminée à la quatrième place en Ligue 1.

Continuer sur sa lancée. Qualifié pour la sixième saison consécutive pour la Coupe d'Europe via ses résultats convaincants en Championnat, le Stade Rennais n'entend pas revoir ses ambitions à la baisse pour la cuvée 2023-24.

Quatrième du dernier exercice en Ligue 1 et présent en phase de groupes de la prochaine Ligue Europa, Rennes aura "l’ambition de faire mieux", a confirmé Florian Maurice. "Cette année, il y aura trois équipes qui iront directement en Ligue des champions et une qui aura un barrage. L’idée de faire beaucoup mieux que la saison passée est dans nos têtes", assure le directeur technique breton mardi dans l’émission Pleine Lucarne.

"Ça va être la bagarre"

Faire mieux, c'est donc un podium minimum pour les hommes de Bruno Génésio, renforcés cet été par un recrutement plutôt ambitieux et 100% français jusqu'ici - Ludovic Blas, Gauthier Gallon et Enzo Le Fée sont arrivés.

"Oui, le podium et la Ligue des champions. On se doit d’avoir des objectifs importants, de ne pas se cacher, poursuit Maurice. Ça peut mettre une pression supplémentaire sur le groupe, mais on a envie de ça. Ça va être la bagarre, mais on peut considérer qu’aujourd’hui, le Stade rennais doit avoir cette ambition."