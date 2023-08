Rennes – Metz : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Ce dimanche après-midi, c’est dimanche Ligue 1. Pour la première journée, Rennes accueille Metz. Voyons ensemble comment suivre la rencontre.

Pour Rennes, au pied du podium l’an dernier et Metz, deuxième de Ligue 2, la saison commence donc ce dimanche dès 17 heures 05 sur les antennes de CANAL+ Foot.

Offre Canal+ Profitez de l'offre ! Regardez le match Rennes - Metz grâce à l'offre Canal+ ! J'en profite

A noter qu’à chaque journée, le match de ce créneau sera diffusé via l’un des canaux du groupe CANAL+.

Metz, de retour en Ligue 1

En terminant à la deuxième place du classement de Ligue 2 l’an passé et au prix d’une seconde partie de saison canon, Metz retrouve donc la Ligue 1 Uber Eats pour cet exercice 2023 / 2024. Un billet d’accession que le club de l’Est a décroché lors des dernières journées grâce à deux victoires mais aussi deux faux-pas des Girondins de Bordeaux dont une défaite sur tapis vert face au club de Rodez. Pour ce premier match, les Messins auront déjà fort à faire face à Rennes qui vient d’achever son exercice 2022 / 2023 à la quatrième place avec un bilan de 4 victoires sur les 4 dernières rencontres. Un run qui a d’ailleurs permis à Rennes de s’emparer de la quatrième place devant Lille, cinquième en fin de saison. Pour cette nouvelle saison, Metz et Rennes affichent des ambitions différentes : le maintien pour le club messin et le podium pour Rennes.

> Sur quelles chaines regarder la Ligue 1 ?

Comment suivre Rennes – Metz ?

Cette rencontre de la première journée entre Rennes et Metz est donc accessible ce dimanche dès 17 heures 05 sur les antennes de CANAL+ Foot. Pour être certain d’arriver à l’heure pour le coup d’envoi, il est donc conseillé d’opter pour un abonnement à CANAL+. En ce moment, le groupe propose une offre spéciale sur son package CANAL+ Sport. Pour 25,99 euros par mois et avec un engagement de durée de 24 mois, vous pourrez accéder à l’ensemble des canaux de CANAL+ mais aussi à des chaînes comme beIN SPORTS ou encore Eurosport.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.