Rennes-Nantes: Terrier fait basculer le derby dans un Roazhon Park en feu

Le Stade Rennais s’est imposé face au FC Nantes, ce dimanche, lors de la 3e journée de Ligue 1 (1-0). Au terme d’un match largement dominé, les joueurs de Bruno Génésio l’ont emporté grâce à un but de Martin Terrier.

Une affaire parfaitement menée. Le Stade Rennais s’est offert un succès convaincant face au FC Nantes, ce dimanche, lors de la 3e journée de Ligue 1 (1-0). Au terme d’un match nettement dominé (62 % de possession, 14 tirs à 4), les joueurs de Bruno Génésio ont décroché leur premier succès de la saison, après deux nuls contre Lens (1-1) et à Brest (1-1). Il a fallu attendre la seconde période pour voir l’unique but de la rencontre. Il est venu des pieds de Martin Terrier. Profitant d’une bonne percée de Baptiste Santamaria (fraîchement recruté à Fribourg), l’attaquant de 24 ans a armé une frappe sans élan qui a surpris Alban Lafont, un peu en retard sur le coup (58e).

"Ils sont où les Canaris?"

Une inspiration suffisante pour enlever ce derby, malgré quelques occasions chaudes des Nantais, à l’image de celle de Ludovic Blas à la demi-heure de jeu, qui a terminé sur la barre d’Alfred Gomis. Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, Eduardo Camavinga a participé à la fête en faisant admirer sa technique dans l’entrejeu. Le milieu de terrain de 18 ans a ensuite célébré ce succès avec ses partenaires, debout face aux supporters. Dans une liesse totale. "Ils sont où les Canaris", a lancé Loïc Baldé, euphorique. Avant qu’un énorme clapping retentisse dans le Roazhon Park.

De quoi conclure une belle semaine après la victoire face à Rosenborg, en barrage aller de Conference League (2-0). "Quoi de mieux que la victoire dans un derby? On espère continuer comme ça, a confié Terrier sur Amazon Prime Video. On avait fait de bons matchs jusqu’ici, mais il nous manquait un peu de prise de risque. On a réussi à gagner. On enchaîne après un bon match de Coupe d’Europe. On va bien se reposer pour attaquer la suite."

Doku sorti sur blessure

Seul ombre tableau rennais, la sortie sur blessure de Jérémy Doku. L’ailier belge de 19 ans, auteur d’un bon début de match, a dû quitter la pelouse après un choc avec Sébastien Corchia en fin de première période. L’international belge, visiblement touché à la cuisse gauche, est rentré directement aux vestiaires.

Après un nul à Monaco (1-1) et une victoire contre Metz (2-0), Nantes encaisse son premier revers de la saison en s'inclinant chez son voisin. Sans Randal Kolo Muani, blessé au mollet. Les hommes d’Antoine Kombouaré se retrouvent provisoirement 9es du classement, avec un point de retard sur les Rennais, 5es. "On a mis trop peu d’agressivité en seconde période, a regretté Lafont sur Amazon Prime Video. On n’a pas su garder le ballon. On a baissé la tête après leur but. On n’a pas cru qu’on pouvait revenir au score".