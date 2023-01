Rennes-Nice: "On est tristes pour lui", Genesio touché par la grosse blessure de Terrier

Martin Terrier est sorti sur civière après s’être blessé au genou droit ce lundi lors du match entre Nice et Rennes, comptant pour la 17e journée de Ligue 1 (2-1). À l’issue de la rencontre, son coach, Bruno Genesio, n’a pas caché son inquiétude.

C’est le gros point noir de la soirée rennaise. Malgré la belle victoire sur leur pelouse contre Nice ce lundi 1 (2-1, 17e journée de Ligue 1), les Rouge et Noir s’inquiètent pour Martin Terrier. L’attaquant français, auteur de l’ouverture du score dès la 5e minute, est sorti sur civière après la demi-heure de jeu après s’être blessé au genou. Ses cris glaçants en disaient long sur la douleur ressentie au moment où sa jambe s’est bloquée dans la pelouse du Roazhon Park.

"Un gros coup dur, une grosse tristesse et un gros bémol par rapport à la blessure de Martin qui, a priori, peut être assez grave, a confié Bruno Genesio, l’entraîneur du Stade Rennais, au micro de Canal+ après la rencontre. On attend. Mais le genou a tourné, donc au minimum une grosse entorse. Les croisés ? On espère pas, mais ça peut être ça aussi."

Quelques minutes après, en conférence de presse, le coach breton est revenu sur la blessure de son attaquant, donnant d’autres détails. "Pour l’instant, il a le genou qui a bien gonflé mais on n’a pas de diagnostic. C’est trop tôt pour en avoir un fiable. On n’a pas trop parlé de ça à la pause, mais tous les joueurs sont allés voir Martin dans la salle de kiné pour le réconforter. (...) Un genou qui a tourné et qui gonfle ça n’est jamais très bon signe, mais pour l’instant je ne peux pas vous en dire plus."

Genesio: "Une absence très difficile à combler"

Meilleur buteur du club depuis le début de la saison, avec 11 réalisations et cinq passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans est l’une des clefs de la réussite du Stade Rennais, actuel quatrième de Ligue 1 à deux points du podium et qualifié pour les barrages de Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk.

"Martin est un joueur très important, c’est un de nos leaders d’attaque. Il est capable de marquer, de faire marquer, ce soir encore c’est lui qui ouvre le score, il avait même marqué un deuxième but refusé pour hors-jeu, a poursuivi Genesio en conférence de presse. Il est très important dans notre jeu aussi, dans la construction. Ce sera une absence très difficile à combler, mais il y a aussi des joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu dernièrement et qui auront l’occasion de se montrer. Mais on est très tristes pour lui parce qu’il était sur une bonne dynamique. En dehors de perdre un bon joueur, on est tristes pour lui avant tout."