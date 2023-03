Rennes-OM: Genesio peste contre le but "ridicule" encaissé

Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais, ne digère pas la manière dont son équipe s’est inclinée face à l’OM (0-1), dimanche en concédant un but sur un coup franc rapidement joué.

Un coup franc rapidement joué en trois passes et conclu par Sead Kolasinac a suffi à l’OM, dimanche soir. Les Marseillais se sont imposés sur le terrain de Rennes (0-1) sur cette action que ne digère pas Bruno Genesio, entraîneur des Bretons. Il peste comme l’immaturité de ses joueurs.

"Quand vous voulez concurrencer ce genre d’équipes, ce n’est pas possible d’encaisser un but comme ça"

"En face de nous, on avait une des meilleures équipes du championnat ce soir et on a vu la différence entre une équipe mature et une autre un peu moins mature, a-t-il déclaré. On a fait un très bonne première mi-temps même si l’entame a été difficile pendant les dix premières minutes. On leur a posé beaucoup de problème avec beaucoup de courses en profondeur et de jeu combiné. On aurait dû ouvrir le score. Quand vous voulez lutter pour le tableau et le podium, il faut être capable de montrer beaucoup plus de maturité, notamment sur le but."

"Dans ce genre de match, on connaît l’importance du premier but, surtout contre eux, poursuit-il. Ce n’est pas admissible d‘encaisser un but comme ça quand vous voulez jouer le podium et concurrencer ce genre d’équipe. Après, on a perdu un peu le fil. On a moins bien occupé le terrain quand on avait le ballon, sur la largeur. Il y avait moins de courses en profondeur et de jeu combiné. On était souvent à quatre joueurs alignés devant, on a moins trouvé de connexions entre nous. On savait que lorsqu’ils devaient défendre un score, ils étaient très performants. Ça a été plus difficile mais on aurait pu, en fin de match, arracher au moins un point qui aurait été plus mérité et logique sur la physionomie du match."

Il est de nouveau revenu sur le but marseillais, en travers de sa gorge. "L’arbitre n’est pas obligé de siffler, ce sont des consignes données avant le match, remarque-t-il. C’est un manque de concentration, d’attention, de maturité. Quand vous voulez concurrencer ce genre d’équipes, ce n’est pas possible d’encaisser un but comme ça. Le premier but dans un match comme celui-ci est très important. Nous, on l’encaisse sur un truc qui est juste ridicule. On a essayé de faire pareil après (jouer un coup franc rapidement), vous avez vu ce qu’il s’est passé? Qui est venu? Sanchez! Le match se résume à ça. Il y avait une très bonne équipe en face avec de la maturité face à une très bonne équipe qui manque de maturité. A nous de nous poser les bonnes questions."

Son équipe se heurte-t-elle à un plafond de verre face à de plus grosses cylindrées? "Ce soir on peut le dire, conclut-il. Face aux équipes qui luttent pour le podium, on peut le dire."