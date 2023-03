Rennes-OM: Marseille se relance en frappant un grand coup dans la course à l’Europe

L’OM s’est imposé sur la pelouse du Stade Rennais, ce dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1 (0-1). Les Marseillais l’ont emporté au Roazhon Park grâce à Sead Kolasinac. Un succès qui leur permet de conforter leur place de dauphin au classement derrière le PSG.

L’OM apprécie les voyages cette saison. C’est même devenu sa grande spécialité. L’équipe d’Igor Tudor est la plus prolifique de Ligue 1 loin de ses bases. Devant le PSG. Marseille l’a confirmé en venant s’imposer dans l’antre du Stade Rennais, ce dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1 (0-1). Dans un match crucial pour la course à l’Europe, le club phocéen s’est montré solide et appliqué sur la pelouse du Roazhon Park.

Au terme d’une partie disputée, marquée par des occasions de part et d’autre, l’OM a fait la différence grâce à un but de Sead Kolasniac (57e). Le défenseur bosnien a surgi dans la surface pour tromper Steve Mandanda après un coup-franc rapidement joué par Valentin Rongier et un centre précis de Cengiz Ünder. De quoi offrir aux Phocéens un précieux succès en Ille-et-Vilaine. "On doit respecter le club, c’était important pour nous d’avoir une réaction. On est très contents d’avoir pu gagner ce match", a réagi le héros de la soirée sur Prime Vidéo.

Monaco et Lens relégués à 4 points

Ce résultat permet aux coéquipiers de Mattéo Guendouzi de relever la tête après avoir été battus deux fois de suite au Vélodrome, par le PSG en L1 (0-3) et Annecy (Ligue 2) en Coupe de France (2-2, 6 tab à 7). Grâce à ce succès, Marseille conforte sa place de dauphin au classement derrière Paris et accroît son avance sur Monaco et Lens, désormais à 4 points dans le rétro. A confirmer dimanche prochain lors de la réception de Strasbourg (20h45).

Pour Rennes, en revanche, la déception est à la hauteur de l’enjeu. Les joueurs de Pep Génésio avaient l’occasion de revenir dans le sillage des Marseillais. Ils sont désormais à 9 points derrière, à la cinquième place, sous la menace du Losc. Ils tenteront de se relancer samedi à Auxerre (17h).