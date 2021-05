Rennes-PSG: le constat inquiétant de Pochettino

Après son nul à Rennes ce dimanche (1-1), le PSG voit s'éloigner le titre de champion de France cette saison. Mauricio Pochettino dresse un constat préoccupant.

Il n’y a toujours pas un mot plus haut que les autres. Mauricio Pochettino fait extrêmement attention à ce qu’il dit, depuis son arrivée au PSG, au point de forcer souvent le trait. Après le nul à Rennes ce dimanche (1-1), qui relègue son équipe à trois points de Lille à deux journées de la fin en Ligue 1, l’Argentin s’est encore attaché à ne froisser personne directement, gardant peut-être ses reproches les plus durs pour l’intimité du vestiaire.

Mais le constat de l’ancien défenseur et capitaine du PSG est clair: cette équipe ne pouvait espérer mieux en Bretagne. Traduction, elle n’était pas au niveau qu’on attend. Cinq jours après l’élimination en demi-finales de la Ligue des champions, tombé sur bien plus fort collectivement face à Manchester City, le PSG n’a pas montré un meilleur visage.

Pochettino: "On n’a pas été meilleur que Rennes"

"On n’a pas été meilleur que Rennes, a reconnu Mauricio Pochettino. Ce n'est pas une question d'attitude ou pas d'attitude, de qualité ou pas de qualité, on ne méritait pas les trois points. Si on veut être champion, il faut gagner ce genre de match." "C'est une saison avec beaucoup de hauts et de bas", a ajouté l’Argentin, rappelant n’être arrivé qu’en janvier au chevet du PSG. Visage fermé, regard sombre, Mauricio Pochettino s’est attaché à laisser encore un brin d’espoir dans la course au titre.

"Dans le foot, tout peut arriver. Le plus important, c’est de gagner nos matchs, pour s’en donner la possibilité. On est déçu du résultat, mais il faut donner du crédit à Rennes, qui a fait un très bon match." Après ses désillusions à l’Etihad Stadium et au Roazhon Park, c’est à La Mosson mercredi que le PSG va vivre son troisième rendez-vous capital en huit jours. Une demi-finale de Coupe de France face à Montpellier qui sonne comme une ultime occasion de pouvoir sauver la saison avec un trophée.