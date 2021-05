PSG: le message de Pochettino à Neymar après sa prolongation

Mauricio Pochettino s’est présenté face à la presse ce samedi, à la veille du déplacement du PSG à Rennes lors de la 36e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur argentin de saluer la prolongation de Neymar, en mettant l'accent sur l'apport au collectif.

Attendue depuis plusieurs semaines, la prolongation de Neymar au PSG est désormais officielle. Le Brésilien s’est engagé pour trois saisons supplémentaires avec le club de la capitale et se retrouve sous contrat jusqu’en juin 2025. Satisfait de conserver l’un de ses meilleurs joueurs, Mauricio Pochettino s’est également fendu d’un conseil à l’attention de la star auriverde sur l'apport au collectif.

"Toute la famille du PSG est heureuse de la prolongation d’un joueur comme Neymar. Nous sommes tous contents, a d’abord lancé le technicien argentin face à la presse ce samedi. Le défi pour nos joueurs, avec tout le talent qu'ils ont, c'est de se comporter en équipe et de mettre leur talent au service de l'équipe. Ce potentiel individuel peut améliorer l’équipe."

Pochettino: "Plus facile de construire avec des grands joueurs"

Eliminé par Manchester City après sa défaite en demi-finale retour de Ligue des champions en milieu de semaine (2-0), le PSG rêve toujours d’inscrire son nom au palmarès de la prestigieuse compétition. Leader offensif du club francilien sur la pelouse de l’Etihad, Neymar s’est notamment vu reprocher d’avoir voulu faire la différence en soliste. Voilà bien un aspect sur lequel Mauricio Pochettino va devoir travailler avec lui.

"Je crois que c’est notre grand défi pour le futur, a assuré l’entraîneur parisien à la veille du déplacement à Rennes en Ligue 1. Mais bon, c'est plus facile de construire avec des grands joueurs de talent comme Neymar qui a choisi d’être ici pour plusieurs années supplémentaires."

Pochettino heureux des ambitions du PSG

La prolongation de Neymar pour trois années supplémentaires pourrait bien aider Kylian Mbappé à prendre une décision similaire dans les prochains mois. Sans trop s’avancer sur l’avenir du champion du monde tricolore, Mauricio Pochettino a confirmé que le nouveau contrat de la star brésilienne constituait un signal fort de la part du PSG.

"L'ambition du club est là et la signature de Neymar montre aussi cette ambition. Cela montre l'ambition du club pour le présent et l’avenir. La prolongation de Neymar montre les ambitions du club pour aujourd'hui et pour le futur court, moyen et à long terme, s’est encore félicité l’ancien défenseur et capitaine parisien. Tout le monde doit comprendre que l'ambition du club est de s'améliorer et d’être meilleur chaque jour, au-delà des difficultés que l'on peut rencontrer dans le moment présent."

