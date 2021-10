"Rentre dans ta niche!", l'anecdote savoureuse de Guy Roux sur Bernard Tapie

Après l’annonce de la mort de Bernard Tapie, l’ancien entraîneur d’Auxerre, Guy Roux, a raconté sur RMC un souvenir savoureux avec l’ancien président de l’OM, lors d’un match au stade Vélodrome.

Si les années Tapie sont marquées par la rivalité entre l’OM et le PSG, Auxerre était une équipe qui donnait souvent du fil à retordre à la formation olympienne. Alors entraînée par l’incontournable Guy Roux, l’AJA évoluait dans le haut de tableau et ne faisait jamais aucun complexe face à l’ogre marseillais. A l’heure de rendre hommage à l’ancien président phocéen, décédé dimanche à 78 ans, le coach bourguignon se souvient avec humour qu’il n’était jamais facile de venir jouer au stade Vélodrome : "J’aimais bien. Ce n’était pas une équipe que j’arrivais à battre tout le temps. Mais de temps en temps", a confié Guy Roux sur l’antenne de RMC.

"Normalement j’aurais dû être fâché..."

Et de poursuivre : "Il y avait des aspects folkloriques. Il y avait une particularité au stade Vélodrome. Dans le gazon, il y avait des graines de penalty. Un jour, Angloma, un arrière, international français, s’écroule. Pas un Auxerrois à l’horizon. Penalty. Bruno Martini, que je pleure aussi en ce moment (l'ancien gardien de l’AJA est décédé il y a un an, ndlr), arrête le penalty. Quelques minutes plus tard, dans les mêmes conditions, penalty. Bruno Martini arrête le 2eme penalty. Alors je sors de mon banc et je cris : "Encore un ! Encore un ! Encore un!" Et Bernard Tapie qui était à ma gauche me crie : "Gros con ! Rentre dans ta niche !" Normalement j’aurais dû être fâché. Eh bien je n’étais pas fâché. Cela faisait partie de notre vie commune."

Le reproche de Roux au PSG

"Il avait une forme de respect pour Auxerre, poursuit Guy Roux. Nous lui avons transferé beaucoup de joueurs : Ferreri, Cantona, Boli, Prunier, Dutuel... Il a toujours payé scrupuleusement ce qui avait été convenu, ce qui n’est pas toujours le cas. Ils ont tous réussi chez lui." Et Guy Roux de faire un bon dans le temps pour tacler le PSG : "On aimerait bien qu’aujourd’hui un grand club français, suivez mon regard, au lieu d’acheter tous les Sud-américains du monde, achète quelques français..."