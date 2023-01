Riolo donne son Top 3 "incontestable" de ceux qui font le foot français

Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste pour RMC Sport, a donné son top 3 des personnes les plus importantes du football français avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, en première position. Il place aussi l’After Foot dans le Top 5.

Daniel Riolo n’hésite pas longtemps au moment de désigner les patrons du football français. Le journaliste RMC Sport a donné son top 3 des personnalités les plus influentes du ballon rond en France avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, incontournable en haut du sommet.

"Le foot français passe par Al-Khelaïfi"

"Le classement n’est pas vraiment discutable au fond, a-t-il confié mercredi soir dans l’After Foot. Numéro 1: Nasser Al-Khelaïfi, c’est incontestable, le foot français passe par lui. Vincent Labrune (président de la Ligue de football professionnel, LFP, ndlr) dit même en off que son seul patron, c’est Nasser."

"En deux, Vincent Labrune, président de la Ligue, poursuit-il en détaillant son bilan. Il est en train de transformer le football français, a fait cette ouverture de capitale pour la première fois, fait entrer de l’argent dans les clubs. Il a donc eu une action concrète pour nos clubs. Il repense la compétition en passant la Ligue 1 à 18 clubs. Il est évidemment sur le podium, c’est obligatoire. S’il parle, c’est important. On est obligé de considérer sa parole même dans l’affaire Le Graët. Quand il a dit ‘le statu quo n’est pas envisageable’, on savait que Le Graët allait se mettre en retrait. Et je mets Mbappé dans mon trio."

Il détaille son choix de Mbappé qu’il place un cran plus haut que tous les autres joueurs pour son implication sur des sujets hors foot. " Mbappé transcende parce qu’il n’est pas qu’un joueur, il s’exprime sur les sujets importants, il a parlé des droits (à l‘image) à la FFF, il a même indirectement fait sauter le président avec sa réflexion", rappelle-t-il en référence au tweet de l’attaquant du PSG après les propos polémiques de Le Graët sur Zidane: "Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça."

"Il est dans le top 5 obligatoire, c’est devenu une personnalité, ajoute Riolo. Et sur le terrain, c’est le leader des Bleus qui font finale de la Coupe du monde." Invité à compléter son Top 5, l’éditorialiste RMC Sport bloque sur l’identité de la personne au quatrième rang mais place l’After Foot juste derrière. "Je mets l’After 5e et je cherche le 4e, conclut-il. Nous sommes l’émission de foot la plus écoutée."