Saint-Etienne-Angers: dispositif de sécurité renforcé pour un match sous tension

Saint-Etienne reçoit Angers, ce vendredi (20h45) en pleine crise sportive et sous la grogne des supporters, exigeant le départ de Claude Puel. Dans ce climat tendu, le dispositif de sécurité sera renforcé.

L’ouverture de la 11e journée de Ligue 1 s’annonce tendue, ce vendredi. En pleine crise sportive, Saint-Etienne reçoit Angers (20h45) dans un climat d’extrême frustration et de colère dans les tribunes. Après dix journées, les Verts n’ont toujours pas gagné et pointent à la dernière place de la Ligue 1 (4 points). Si certains supporters sont manifestement désabusés, d’autres sont en colère face à cette situation.

Claude Puel et son staff se retrouvent dans la ligne de mire. Jeudi, les principaux groupes de supporters (magi Fans, Green Angels et IS 98) ont déployé une banderole sur les grilles du centre d’entraînement Robert-Herbin avant la conférence de presse de l’entraîneur stéphanois. Avec un ultimatum très simple adressé à ce dernier: "Puel: on te laisse 24h pour démissionner". La réception d’Angers s’annonce comme un tournant dans la saison stéphanoise.



Lors du dernier match à domicile contre Lyon, les autorités craignaient des débordements. Mais le contenu et le match nul arraché dans les derniers instants avaient finalement apaisé les choses. Mais Depuis Saint Etienne s’est incliné lourdement sur la pelouse de Strasbourg (5-1), dégradant la situation du club. Face à tant d’éléments contraires, la préfecture de la Loire et le club ont prévu un dispositif de sécurité renforcé.

"Je n'ai pas l'habitude de me mettre en avant, a confié Puel en conférence de presse. Je veux tout donner avec mon staff pour l'équipe. Il y a un environnement avec pas mal de fake news sur ma personne, mais je n'en fais pas cas. (...) Je ne vais pas m'étaler. Mon action, je la mène depuis deux ans. Et je suis en mission."