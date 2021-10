Saint-Étienne: Puel déplore des "fake news" et se dit "en mission"

Sur la sellette à Saint-Etienne, Claude Puel n'a affiché aucun signe de résignation en conférence de presse d'avant-match de l'ASSE, à la veille de la réception d'Angers pour la 11e journée de Ligue 1. L'entraîneur garde l'espoir que ses joueurs inversent la tendance pour abandonner la place de lanterne rouge du classement.

"Pour moi, il n'y pas de pression". Peu importe la dernière place de Ligue 1 sans la moindre victoire, les banderoles réclamant sa démission sous les 24h et les informations de RMC Sport faisant état d'une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, Claude Puel garde le cap. À la veille de son match contre Angers pour l'ouverture de la 11e journée du championnat, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne a livré un discours combatif et non-alarmiste en conférence de presse. Il a aussi joué la carte de la responsabilité collective, en mettant en avant les joueurs.

"Je n'ai pas l'habitude de me mettre en avant. Je veux tout donner avec mon staff pour l'équipe. Il y a un environnement avec pas mal de fake news sur ma personne, mais je n'en fais pas cas. (...) Je ne vais pas m'étaler. Mon action, je la mène depuis deux ans. Et je suis en mission", a déclaré samedi l'entraîneur de 60 ans, selon la retranscription du Progrès.

"On peut rivaliser avec n'importe qui"

"Même si la situation n’est pas simple, il faut arriver à se libérer et se faire plaisir en jouant. (...) Tout est centré sur mes joueurs. Je veux voir des sourires, et la meilleure façon, c'est de gagner. Je vois de la progression dans nos entraînements, et aussi, paradoxalement, entre nos matchs", a aussi dit Claude Puel, confiant de sa capacité à "apporter les réponses" comme il l'a, estime-t-il, "toujours" fait.

Selon lui, il n'y a pas à se demander si le groupe risque de le lâcher: "Les joueurs ne vont pas au combat pour leur entraîneur, mais pour leur club et aussi parce qu'ils veulent s'extirper de cette situation."

Claude Puel est en tout cas convaincu que son groupe a les moyens de redresser la barre. "Il faut se concentrer sur nous, car on peut rivaliser avec n'importe qui. Il faut pour cela qu'on arrête de faire des cadeaux", a-t-il réclamé, soulignant que l'ASSE faisait partie des quatre équipes ayant été incapables d'accomplir le moindre match sans encaisser de but jusqu'à présent.