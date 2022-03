Saint-Etienne: Bouanga se justifie après avoir été photographié au Vélodrome lors d'OM-Nice

Photographié sur le parvis du stade Vélodrome dimanche soir en marge du match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, Denis Bouanga a été visé par des supporters stéphanois sur les réseaux sociaux pour ce déplacement après le match nul de l'ASSE face à Troyes vendredi (1-1). Il s'est depuis justifié, en assumant ce déplacement dans la cité phocéenne.

C'est une photo anodine et Denis Bouanga était loin de se douter qu'elle provoquerait de tels remous. Présent au stade Vélodrome dimanche soir pour assister au choc de la 29e journée entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice (2-1), l'attaquant stéphanois a subi un torrent de critiques sur les réseaux sociaux après la publication d'un cliché sur lequel il pose avec deux supporters marseillais.

Bouanga a notamment été tancé car la prochaine rencontre de l'AS Saint-Étienne, qui se bat pour son maintien en Ligue 1, aura lieu face à l'OM au stade Geoffroy-Guichard, le 2 avril, à l'issue de la trêve internationale. Lassé des messages reçus sur les réseaux sociaux, Bouanga a réagi dans un message publié lundi sur son compte Twitter.

"Envie de se battre pour ce club et ce public"

"Je ne vais sûrement pas m'excuser d'avoir un ami, Mattéo Guendouzi, qui m'a laissé des places pour venir le voir jouer. Gentiment, on me demande des photos, j'accepte. Laissez vivre et cessez de juger la vie des gens", a-t-il écrit. Affecté par sa mauvaise prestation lors du match nul contre Troyes vendredi (1-1) à Geoffroy-Guichard, Bouanga s'est donc déplacé à Marseille en cette fin de week-end.

Une place dans les tribunes du Vélodrome qui ne change rien à son implication dans la mission sauvetage des Verts en cette fin de saison. "Pas le résultat espéré mais une envie de se battre encore plus pour ce club et ce public", avait écrit Bouanga sur ses réseaux sociaux vendredi après la rencontre face à l'ESTAC. Après la 29e journée, l'attaquant stéphanois et l'ASSE occupent la 18e place de Ligue 1.