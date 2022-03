Saint-Etienne - Troyes: les deux équipes se quittent sur un nul qui n'arrange personne

Dans le match de la peur de la 29e journée de Ligue 1, Saint-Etienne et Troyes n'ont pu faire mieux qu'un nul (1-1) qui n'arrange personne, puisque les deux équipes restent en difficulté en bas de classement.

Un match nul qui n'arrange personne. Dans cette rencontre de la peur entre Saint-Etienne (18e) et Troyes (15e), aucune des deux équipes n'a pu faire la différence au stade Geoffroy-Guichard en ouverture de la 29e journée de Ligue 1 (1-1). En manque d'inspiration pendant une mi-temps et punis par Troyes, les Verts ont su revenir en seconde période mais doivent se contenter d'un deuxième match nul consécutif avant les rencontres des concurrents directs (Angers, Clermont, Lorient, Metz, Bordeaux).

>> Revivez Saint-Etienne-Troyes

Troyes, efficacité maximale

Après leurs deux succès consécutifs à Bordeaux et face à Nantes, les Troyens se procurent les premières occasions dans une partie assez cadenassée et perturbée par la blessure de Falaye Sacko après seulement 10 minutes de jeu. Buteur la semaine dernière, Iké Ugbo n'est pas loin de récidiver mais Paul Bernardoni se montre solide devant l'attaquant de l'ESTAC. En revanche, le gardien stéphanois ne peut rien sur l'ouverture du score de Mothiba, qui reprend un bon centre d'Abdu Conté après avoir lâché le marquage d'une défense de l'ASSE pas exempte de tout reproche.

Sonnés et inoffensifs (un ballon dans la surface adverse en 30 minutes), les Verts sont ensuite sauvés par Mickaël Nadé, auteur d'un geste défensif décisif devant le buteur troyen. Les seules opportunités de l'ASSE en première période sont venues des pieds de Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri, dont le coup-franc est repoussé par Gauthier Gallon dans le temps additionnel.

Sainté plus incisif

Légèrement mieux au retour des vestiaires, Saint-Etienne domine pourtant sur un très petit rythme et pense obtenir un pénalty après un contact sur Khazri mais Romain Lissorgue ne bronche pas après visionnage de la VAR. En revanche, l'arbitre n'hésite pas une seconde sur une faute peu évidente de Palmer-Brown de Mahdi Camara. Boudebouz ne tremble pas pour remettre les Verts à hauteur à l'heure de jeu.

Plus incisifs dans les 20 dernières minutes, les coéquipiers de Denis Bouanga accélèrent pour prendre les devants, à l'image de l'international gabonais, qui croise trop sa frappe face à Bernardoni. Mais les hommes de Pascal Dupraz doivent se contenter d'un deuxième point en deux semaines et patinent en bas du classement, en restant 18e (27 pts), à égalité de points avec Lorient, qui reçoit Strasbourg dimanche. De son côté, Troyes enchaîne un troisième match sans défaite et reste 15e, deux points derrière l'ASSE.