Saint-Etienne: le numéro 24 retiré en hommage à Loïc Perrin

En hommage à son ancien capitaine Loïc Perrin, Saint-Etienne a annoncé ce mercredi que le numéro 24 ne serait plus attribué chez les Verts. Un maillot collector a également été lancé.

Un très bel hommage pour une légende du club. Saint-Etienne a annoncé ce mercredi retirer le numéro 24, celui que portait son ancien capitaine Loïc Perrin, qui a fait toute sa carrière chez les Verts. Ce numéro ne sera plus attribué.

Perrin, 36 ans, a mis fin à l'été 2020 à une carrière professionnelle de 17 ans passés uniquement dans le Forez, dont 13 comme capitaine. Il a joué le dernier de ses 470 matchs sous le maillot vert (30 buts) lors de la finale de Coupe de France perdue 1-0 contre le Paris Saint-Germain, le 24 juillet 2020 au Stade de France, un match dont il a d'ailleurs été exclu en début de partie.

Un maillot collector

Il avait débuté en professionnel le 19 août 2003 lors d'une rencontre de Ligue 2 à Créteil, entré avec le numéro 24 qui lui avait été attribué au hasard. Perrin a participé au retour de l'ASSE en Ligue 1 avec un titre de champion de L2 (2004) et à la victoire en Coupe de la Ligue (2013), mais il n'a jamais été international. Il a été appelé plusieurs fois par Didier Deschamps, mais sans jamais entrer en jeu.

Le club, avec son équipementier, a également lancé 470 exemplaires d'un maillot collector en hommage à son ancien capitaine, qui fait partie aujourd'hui des 13 ambassadeurs à vie de l'ASSE.

"Sa longévité, ses valeurs et son attachement au territoire font de Loïc Perrin un joueur résolument à part, aimé par tous les Stéphanois, a déclaré le club stéphanois. Il a marqué l’ASSE et est entré dans la riche histoire des Verts avec ce numéro 24 sur le dos, porté tout au long de sa carrière. Aujourd’hui, le club prend la décision de retirer ce numéro de son vestiaire, il ne sera porté par aucun autre joueur de l’AS Saint-Étienne. Il est et restera le numéro 24 de notre emblématique capitaine."