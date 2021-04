Saint-Etienne: les ultras s'excusent pour une vidéo raciste envoyée à un joueur

Une vidéo offensante et raciste a été envoyée samedi dernier à un joueur de Saint-Etienne, à la veille d'une rencontre importante face à Nîmes, par un supporter appartenant aux Magic Fans 1991, groupe d'ultras de l'ASSE. Le mouvement de supporters et le club ont condamné fermement ce vendredi ces agissements.

Saint-Etienne avait beaucoup à perdre dimanche dernier lors de son match face à Nîmes, un adversaire pour le maintien. Mais si la partie a été remportée sur le terrain par les Verts (2-0), c'est l'action la veille de quelques supporters qui est désormais pointée du doigt pour "des propos irrespectueux, blessants et xénophobes", comme l'indique un communiqué des Magic Fans 1991 ce vendredi.

En cause: une vidéo offensante a été envoyée à l'un des joueurs de Saint-Etienne par des membres des Magic Fans, un groupe d'ultras de supporters du club du Forez. "Nous, Magic Fans, condamons fermement ces propos et nous excusons auprès de l'ensemble des joueurs, du staff, mais également de l'ensemble du peuple vert qui nous soutient depuis 1991, communique encore les Magic Fans. Nous nous excusons plus largement auprès de toutes les personnes qui pourraient se sentir blessées en tombant sur cette vidéo. Nous nous demandons encore comment un groupuscule de personnes n'ayant ni les valeurs ni la mentalité de notre groupe a pu déjouer notre méfiance envers des comportements comme ceux-là."

"L'ASSE soutient les Magic Fans, qui ont toujours lutté contre toutes formes de discrimination"

Si la vidéo n'a pas été rendue publique à ce jour, l'AS Saint-Etienne a réagi aussi de son côté, prenant acte du communiqué des Magic Fans. "Le club partage l’indignation de son groupe professionnel ainsi que celle de toutes les personnes légitimement blessées et choquées par le contenu de cette vidéo, fait savoir l'ASSE. Celle-ci est une atteinte inacceptable aux valeurs de fraternité et de tolérance portées depuis toujours par le club, ses salariés et l’ensemble du Peuple Vert. L’ASSE soutient les Magic Fans, qui ont toujours lutté contre toutes formes de discrimination, dans la condamnation sans réserve de cet acte inqualifiable produit par des membres isolés."

L'ASSE a indiqué aussi avoir saisi le Procureur de la République de ces faits. Le groupe d'ultras a annoncé de son côté des sanctions prises dans la foulée. "Nous remercions le joueur concerné d'avoir préféré faire part de la vidéo aux responsables du groupe plutôt que de l'avoir exhibée au grand public", conclut ainsi le communiqué des Magic Fans.