Saint-Etienne - OM: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue 1

La Ligue 1 est de retour ce week-end avec notamment un grand classique entre Saint-Etienne et l'OM ce samedi dans le Chaudron (21h). Un match à suivre sur Canal+ Décalé et à la radio sur RMC.

Après deux (longues) semaines de trêve internationale, la Ligue 1 est de retour ce week-end. Avec d’abord Nice-Rennes (17h) et Lille-Bordeaux (19h) ce samedi. Puis un grand classique du championnat en soirée puisque l’OM affrontera Saint-Etienne à 21h à Geoffroy-Guichard. Un match à suivre sur Canal+ Décalé pour la télévision, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

Milik et Khazri absents

Deuxièmes au classement avant le coup d’envoi de cette 29e journée, les Marseillais vont se présenter diminués dans le Chaudron. Touché aux ischios-jambiers avec la Pologne, Arkadiusz Milik manquera à l’appel. Leonardo Balerdi, lui, est d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de la saison après s’être fait opérer de l’épaule gauche. Sans oublier le cas Alvaro Gonzalez, reparti en Espagne ces derniers jours et qui pourrait ne plus porter le maillot de l’OM.

En face, Pascal Dupraz maudit surtout la blessure de Falaye Sacko, qui va manquer plusieurs mois de compétition en raison d’une blessure à un genou. Autre coup dur : l’absence de Wahbi Khazri, lui aussi à l’infirmerie. Ryad Boudebouz pourrait donc être reconduit en pointe. A condition que ce match se joue. Le retour inattendu de la neige a fait naître la crainte d’un éventuel report. Mais Saint-Etienne, 18e et à la lutte pour le maintien, a pris ses dispositions et la pelouse restera bâchée jusqu’à 16h ce samedi.