Saint-Etienne - OM: ambiance bouillante et températures glaciales dans le Chaudron

À affiche exceptionnelle, atmosphère exceptionnelle: le stade Geoffroy-Guichard sera à guichets fermés pour la première fois de la saison, ce samedi, pour l'affiche de la 30e journée de Ligue 1 entre Saint-Étienne et Marseille (21h). Avec, en prime, un invité inattendu: la neige de retour dans le Forez.

Le Chaudron va bouillir ce samedi soir. Pour la première fois depuis plus de trois ans, l'AS Saint-Étienne (18e) va jouer à guichets fermés dans son enceinte de Geoffroy-Guichard ce samedi, pour la réception de l'OM (2e). Le club annonce d'ores et déjà une affluence de 41.278 spectateurs, soit le record de la saison, loin devant la précédente marque établie le 6 mars dernier, face à Metz (35.706). Entre l'attrait d'une telle rencontre et la communion retrouvée avec le public stéphanois, il s'agit de la plus grosse affluence depuis le derby disputé en janvier 2019 face à l'OL (41.594 spectateurs).

Pour trouver les quelques dernières places libres pour cette affiche, il faut chercher dans le parcage visiteur. Depuis l'arrêté pris par la préfète de la Loire, interdisant le déplacement des supporters de l'OM, l'ASSE n'a commercialisé que la partie supérieure des 2.000 places laissées vacantes.

Par ailleurs, l'ambiance promet d'être exceptionnelle, avec un événement dans le Chaudron: l'anniversaire des Green Angels. Quelques semaines après avoir fêté leurs 30 ans avec un feu d'artifice géant dans les rues de la ville, les membres du Kop Sud prévoient un nouveau spectacle pyrotechnique dans l'enceinte de Geoffroy-Guichard, avec de nombreux fumigènes et plusieurs tifos géants déployés avant et pendant la rencontre. Malgré le risque de sanctions et de huis clos par la suite, puisque deux matchs avec sursis planent sur le kop en question, ainsi qu'un huis clos total sur le Chaudron.

La pelouse déneigée puis bâchée

Autre invité pour ce rendez-vous capital dans la course au maintien de l'ASSE en Ligue 1: la neige, de retour sur Saint-Étienne. Un premier épisode a déjà traversé le Forez la nuit dernière puis ce vendredi matin. Un second est attendu toute la nuit de vendredi à samedi. La Loire reste ainsi placée en vigilance orange neige-verglas jusqu'à samedi. 15 à 20 centimètres sont attendus dans les prochaines heures.

Mais en l'état actuel des choses, le maintien de la rencontre n'est pas remis en cause. La pelouse de Geoffroy-Guichard a été déneigée une première fois ce vendredi matin, grâce au travail de 20 agents de Saint-Étienne Métropole. 15 seront même d'astreinte la nuit prochaine. Et le terrain a pu être bâché en ce début d'après-midi. Il le restera jusqu'à samedi, 16 heures, à quelques heures du coup d'envoi.