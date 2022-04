Saint-Etienne-OM: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue 1

Décalé d'une journée en raison des chutes de neige dans le Forez, le match de la 30e journée de Ligue 1 entre Saint-Etienne et l'OM aura lieu ce dimanche (15h). Il sera à suivre sur Canal+ Décalé et à la radio sur RMC.

La Ligue 1 est de retour ce week-end. Après Nice-Rennes (1-1) et Lille-Bordeaux (0-0), la 30e journée se poursuit ce dimanche, avec notamment un grand classique du championnat entre Saint-Etienne et l’OM à Geoffroy-Guichard.

Initialement programmée samedi à 21h, la rencontre a été décalée d’une journée en raison des importantes chutes de neige dans le Forez. Ce match aura donc lieu ce dimanche à 15h. Il sera à suivre à la télévision sur Canal+ Décalé mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

Des absents des deux côtés

Cette reprogrammation actée par la LFP en accord avec les clubs a suscité la colère du diffuseur de Canal+, qui a dénoncé une décision "unilatérale". "Dans ce délai, seuls des moyens simplifiés pourront être acheminés par le prestataire de production de Canal+. Canal+ ne pourra pas être tenu pour responsable d'une diffusion dégradée. Canal+ regrette cette décision qui lui est imposée par la LFP et qui va priver ses abonnés des standards de production qu'elle leur propose systématiquement pour chaque grande affiche de Ligue 1", a annoncé la chaîne dans un communiqué.

D’un point de vue sportif, ce match est très important pour les deux équipes : Saint-Etienne est 18e et a besoin de points dans sa lutte pour le maintien, alors que l’OM veut profiter du nul entre Nice et Rennes pour reprendre la deuxième place derrière le PSG. A noter les absences de Leonardo Balerdi (fin de saison), Arkadiusz Milik (blessé) ou encore Luan Peres (suspendu) côté marseillais. Les Verts, eux, sont notamment privés de Falaye Sacko et Wahbi Khazri.