Saint-Etienne - OM: on connaît enfin la date et l’horaire exact du report

La rencontre de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Marseille, initialement prévue samedi à 21h00, est reportée à dimanche avec un coup d'envoi à 15h, a annoncé la Ligue de football professionnel.

La Ligue de football professionnel (LFP) a pris son temps, mais elle a fini par dissiper le flou autour de l'affiche de la soirée, finalement ajournée à cause des intempéries. Le report du match comptant pour la 30e journée de L1 avait été annoncé samedi en fin de matinée par le club stéphanois, mais pas encore confirmé par la Ligue.

La rencontre du championnat de France entre Saint-Etienne et Marseille, initialement prévu ce samedi à 21h, aura finalement lieu dimanche à 15h, en même temps que les quatre autres rencontres de Ligue 1 déjà programmées à cette heure-là. Le match ASSE-OM a été reporté en raison des abondantes chutes de neige dans la région stéphanoise, engendrant des difficultés d'accès au stade Geoffroy-Guichard.

L'OM doublé par Rennes au classement

La modification de la programmation a été rendue nécessaire "en raison des conditions climatiques ayant rendu le terrain impraticable et rendant l'accès au stade Geoffroy-Guichard particulièrement difficile", justifie la LFP dans un communiqué. L'équipe marseillaise n'était toujours pas partie à la mi-journée et le groupe de joueurs retenus, traditionnellement dévoilé au moment du départ, n'avait pas été dévoilé. Ce qui fut fait juste avant l’officialisation de la date et l’heure du report.

En attendant que la rencontre puisse se jouer, le Stade Rennais a profité de son déplacement à Nice pour accrocher les Aiglons et prendre un point qui lui permet de ravir la deuxième place du championnat à l'Olympique de Marseille, seulement devancé à la différence de buts, très largement favorable aux Bretons.