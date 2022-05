Saint-Étienne: "On avait les cartes en main", regrette Hamouma

Pour accrocher la 18e place synonyme de barrages, l’AS Saint-Etienne n’a pas d’autre choix que d’obtenir un résultat favorable face au FC Nantes ce samedi (à 21h). Tout en espérant un revers de Metz contre le PSG dans le même temps. En conférence de presse, un des tauliers des Verts Romain Hamouma a tenu à prendre ses responsabilités.

À l’image des Girondins de Bordeaux, Saint-Etienne est aussi un grand nom du football français qui risque de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Afin d’éviter ce scénario, les Verts n’ont plus qu’une solution: accrocher la 18e place, synonyme de barrages. Pour cela, les troupes de Pascal Dupraz devront obtenir des points contre le FC Nantes, et espérer une contre-performance de Metz qui affrontera le PSG au Parc des Princes ce samedi (à 21h).

Une situation peu évidente qui met certainement en pression tous les supporters de Saint-Etienne. Pourtant, le début d’année 2022 avec Dupraz sur le banc de touche laissait présager de bonnes choses. Mais les performances irrégulières de l’actuel 19e ont conduit à cette situation. Un constat regretté par Romain Hamouma (35 ans) en conférence de presse: "Si on se retrouve dans cette situation, c’est qu’on n’a pas fait les choses qu’il fallait. Parce qu’on n’a pas gagné les matchs qui étaient importants."

"On avait les cartes en main"

Pour le vétéran de l’équipe, hors de question de chercher des excuses pour expliquer cette saison très compliquée. Selon l’attaquant, lui et ses coéquipiers avaient les armes pour assurer le maintien dans l’élite: "On avait les cartes en main à un moment pour faire le job et on ne l’a pas fait. C’est de notre faute. Il y a eu des erreurs individuelles et collectives. Les premiers responsables c’est nous et il faut assumer."

Il faut dire que les trois victoires consécutives face à Angers, Montpellier et Strasbourg cet hiver laissaient présager une fin heureuse pour les Verts. À en croire l’attaquant de 35 ans, ces succès peuvent en partie expliquer cette mauvaise fin de saison: "Beaucoup de gens nous ont vu revenir. Il y a eu beaucoup d’efforts de faits et on a peut-être payé cela. Inconsciemment, on a peut-être baissé le pied."

"Les équipes ne sont pas là pour se faire des cadeaux"

Samedi, Saint-Etienne devra faire le travail contre les Nantais. Les coéquipiers d’Eliaquim Mangala doivent également espérer un mauvais résultat de Metz face aux Parisiens. Les deux formations comptent 31 points, mais les Messins ont une meilleure différence de but.

Si le PSG est largement favori, le fait de ne plus avoir de match à enjeu pourrait encourager le leader du championnat, à ne pas se donner totalement à fond, ce qui pourrait faire les affaires de Metz. Mais pour Hamouma, un tel scénario ne serait pas un argument pouvant expliquer une potentielle relégation: "Si Metz gagne son match, ils auront réussi et si Paris n’a pas joué le jeu, c’est comme ça. On a fait ce qu’il fallait pour être dans cette situation (…) Les équipes ne sont pas là pour se faire des cadeaux."