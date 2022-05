Saint-Étienne: la maison de Roland Romeyer visée par les ultras

La maison de Roland Romeyer, co-actionnaire de l'ASSE, située en Haute-Loire, à 35 minutes de Saint-Etienne, a été prise pour cible par les ultras, qui ont inscrit des tags sur les murs.

La nuit a été tendue à Saint-Etienne samedi soir, après la défaite de l'ASSE face à Reims (1-2). De nombreux supporters des Verts ont attendu la sortie des joueurs pour manifester leur mécontentement. Les plus virulents d’entre eux ont jeté des fumigènes et des pétards sur le stade et ont provoqué des dégâts sur des voitures et des camions garés à l’intérieur de l’enceinte. Mais les joueurs, souvent pris pour cible, ont finalement pu sortir sans encombre.

Les tags sur les murs de la maison de Roland Romeyer. © RMC Sport

Roland Romeyer a porté plainte

La direction du club a été visée plus tard dans la nuit. La maison de Roland Romeyer, co-actionnaire du club, située en Haute-Loire, à 35 minutes de Saint-Etienne, a ainsi été prise pour cible. Des tags particulièrement offensants ont été inscrits sur le mur de sa maison entre minuit et 0h45. Le domicile de Romeyer a également essuyé des jets de fumigènes et de pétards peu après 1h30 du matin avant que la gendarmerie n’intervienne provoquant le départ des individus. Roland Romeyer a porté plainte, une enquête est en cours.

Après cette nouvelle défaite, l'ASSE est dans le dur. Pascal Dupraz a même semblé abattu en conférence de presse. "C'est d'abord la consternation qui prédomine parce qu'on savait que le match était à risque. A force de ne pas marquer de points alors que ceux-ci nous tendent les bras... On avait des intentions et au bout de trois minutes, on est mené au score parce que défensivement, on n'a pas les bonnes réponses, a jugé le coach des Verts. La première période était de bonne tenue malgré tout, on aurait pu prendre l'avantage." 19e à une journée de la fin, l'ASSE n'a plus son destin entre ses mains et doit faire un meilleur résultat que Metz le week-end prochain.