Saint-Etienne: un supporter condamné pour des insultes racistes contre Bouanga

En avril 2021, l'attaquant de Saint-Etienne, Denis Bouanga, avait été la cible d’injures racistes de la part de membres d’un groupe de supporters stéphanois dans une vidéo envoyée sur les réseaux sociaux. Un seul prévenu a été condamné dans cette affaire.

Les faits remontent au 3 avril 2021. A la veille d’un match important face au Nîmes Olympique en Ligue 1, six supporters de Saint-Etienne envoient une vidéo à Denis Bouanga sur ses réseaux sociaux. L'attaquant gabonais est copieusement insulté. Pire, il est traité de "sale noir" et "sale gros noir" par ces ultras qui affirment que l'ASSE est "un club de race blanche". Choqué, le joueur dénonce alors "une vidéo nauséabonde" et réclame "une sanction exemplaire" contre les auteurs, sans faire d’amalgame avec le reste des supporters des Verts, qui lui apportent leur soutien.

Un seul prévenu condamné

La vidéo en question avait été envoyée par des membres des Magic Fans, groupe d’ultras stéphanois qui avait aussitôt condamné l’initiative d’un "groupuscule de personnes n’ayant ni les valeurs ni la mentalité de notre groupe". Ces six supporters, âgés de 22 à 29 ans et sans casier judiciaire, encouraient une amende maximale de 1.500 euros. Leur procès avait eu lieu en décembre et le délibéré n’est tombé que ce mercredi. Comme le rapportent France Bleu et Le Progrès, un seul de ces six supporters a été condamné pour injure raciste non publique par le tribunal de police de Saint-Etienne. Il a écopé d’une amende de 500 euros.

Il doit aussi verser 500 euros à SOS Racisme et payer les frais d'avocat de l'association, à hauteur de 500 euros. "Le tribunal a estimé que pour cinq d'entre eux, il y avait un doute. Je regrette aussi que Denis Bouanga ne se soit pas porté partie civile, mais au moins, il y a une condamnation. 500 euros c'est déjà pas mal", a réagi auprès de France Bleu, Saïd Hamimi, responsable juridique de SOS Racisme Loire.