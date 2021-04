ASSE-Bordeaux: la banderole de soutien des supporters à Bouanga, visé par une vidéo raciste

Avant le coup d’envoi du match de la 32eme journée de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Bordeaux (15h), les supporters des Verts ont déployé une banderole de soutien à Denis Bouanga dans les tribunes du stade Geoffroy-Guichard. L’attaquant stéphanois a été la cible d’une vidéo à caractère raciste avant la rencontre face à Nîmes dimanche dernier.

Denis Bouanga a certainement apprécié le message. Ce dimanche, à l’occasion du match de la 32eme journée de Ligue 1 face à Bordeaux (15h), le club de Saint-Etienne a autorisé ses supporters à déployer une banderole dans le Kop Sud du stade Geoffroy-Guichard. Une action pour la bonne cause puisqu’elle vise à défendre l'attaquant stéphanois, visé il y a une semaine par une vidéo à caractère raciste. Celle-ci avait été envoyée par des membres de Magic Fans 1991 avant le déplacement à Nîmes (victoire de l'ASSE 0-2). Le groupe de supporters stéphanois a depuis condamné ce type d’agissement.

Bouanga titulaire

"Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, ensemble nous sommes l’ASSE" a-t-on pu lire ce dimanche dans le Chaudron. Alors que Denis Bouanga sera titulaire face aux Girondins, son entraîneur Claude Puel, a fermement condamné les attaques racistes vendredi en conférence de presse : "Ce qui s'est passé est inqualifiable, et condamné par le club, par les supporters qui se sont excusés par rapport à Denis et se sont désolidarisés, a expliqué le coach stéphanois. Pas question de faire un amalgame avec ces supporters. Cela touche le joueur, ses coéquipiers, le staff. Nous sommes tous ensemble pour encadrer Denis et toutes les personnes qui se sentent offensées."